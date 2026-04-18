اتحادیه اروپا در آستانه تابستان با طرحی برای اشتراک‌گذاری ذخایر سوخت جت در مواجهه با کمبود و احتمال لغو پروازها به دلیل بحران خاورمیانه قرار دارد. همزمان، عربستان سعودی با مواضع دوگانه نسبت به جنگ ایران، بازگشایی تنگه هرمز مورد استقبال قرار گرفته اما ایران بر کنترل خود تاکید دارد. مجوز آمریکا برای خرید نفت روسیه و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز از دیگر تحولات مهم منطقه و جهان است.

اتحادیه اروپا با نگرانی از فصل تابستان و پیامدهای احتمالی درگیری‌ها در خاورمیانه، در آستانه اتخاذ تدابیری برای تضمین ذخایر سوخت جت و جلوگیری از افزایش قیمت بلیط هواپیما و لغو پروازها قرار گرفته است. روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که بروکسل آماده است تا از کشورهای عضو بخواهد ذخایر سوخت جت خود را به اشتراک بگذارند.

دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرده که کمیسیون اروپا نظارت بر ذخایر سوخت و ظرفیت‌های پالایش را تشدید خواهد کرد، منابع سوخت را هماهنگ می‌کند و احتمالاً سوخت جت را در سراسر اتحادیه توزیع مجدد خواهد نمود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی خطوط هوایی اروپایی، از جمله لوفت‌هانزا و کی‌ال‌ام، از هم‌اکنون به دلیل کمبود سوخت، برخی از پروازهای خود را لغو کرده و برنامه‌های پروازی خود را کاهش داده‌اند. یورگنسن ابراز اطمینان کرده است که کشورهای عضو با این طرح اشتراک‌گذاری سوخت موافقت خواهند کرد و بر وجود حس همبستگی در اتحادیه برای مقابله با این بحران تاکید نموده است. از سوی دیگر، عربستان سعودی در قبال جنگ ایران مواضع متغیری اتخاذ کرده است. وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که ریاض در اظهارات علنی خود از دیپلماسی حمایت می‌کرده، اما در دیدارهای خصوصی از آمریکا خواسته است دست به اقدام نظامی بزند. حتی در روزهای اخیر نیز برخی مقامات سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند که جنگ پیش از تضعیف کافی حکومت ایران پایان یابد. منابع نزدیک به موضوع به اکسیوس گفته‌اند که ریاض به میانجی‌ها اعلام کرده از توافق حمایت می‌کند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساخت‌های نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده‌اند. در این میان، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از خبر بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده و آن را خبری مثبت خوانده است، اما تاکید کرده که اوضاع همچنان شکننده است و باید برای عدم قطعیت موجود آماده بود. در ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری برای دومین بار از زمان شروع جنگ ایران، مجوز خرید نفت روسیه را که در دریا است، صادر کرده است. این مجوز که تا ۲۶ اردیبهشت اعتبار دارد، به خریداران اجازه می‌دهد از بسیاری از تحریم‌های سنگین آمریکا علیه روسیه اجتناب کنند، اما شامل معاملات مربوط به افراد در مناطق اشغالی اوکراین، کوبا، ایران یا کره شمالی نمی‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی کشتی‌هایی هستند که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند و تاکنون ۲۱ کشتی از دستور بازگشت به ایران پیروی کرده‌اند. از سوی دیگر، «کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات» حملات ایران به پایگاه‌های احزاب کرد در عراق را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه امنیت غیرنظامیان دانسته است. این تشکل سیاسی از سازمان ملل خواسته است تا این حملات را بررسی و مستند کند. پس از بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش یافت. نفت خام برنت با ۱۰.۸ درصد کاهش به ۸۸.۷۰ دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۱ درصد کاهش به ۸۱.۲۰ دلار در هر بشکه رسید. شاخص داو جونز نیز افزایش یافت و شاخص نزدک کامپوزیت برای ۱۲ روز متوالی رشد داشت. در حالی که آمریکا بازگشایی تنگه هرمز را پیروزی خود می‌داند، مقامات ایران تاکید دارند که این گذرگاه حیاتی تنها تحت کنترل ایران باز است و ادامه محاصره دریایی می‌تواند دوباره آن را ببندد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که در صورت تداوم محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز باز نخواهد ماند و عبور و مرور کشتی‌ها صرفاً با مجوز جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. دونالد ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را "روزی عالی و درخشان برای جهان" توصیف کرده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته، اما تاکید کرده که محاصره دریایی ایران تا امضای توافق نهایی ادامه خواهد داشت. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع ژئوپلیتیکی و تاثیر مستقیم آن بر بازارهای جهانی انرژی و حمل و نقل دریایی است





