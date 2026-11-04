اتحاد استراتژیک صنعت دفاعی اسپانیا برای پایش زیرسطحی دریاها با پروژه SIPRIS

شرکت‌های پیشرو صنعت دفاعی اسپانیا از جمله ایندرا و سائس برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دریایی و پایش مداوم کابل‌ها با پروژه SIPRIS متحد شدند.

شرکت‌های بزرگ صنعتی و دفاعی اسپانیا به رهبری ایندرا و سائس، پیمان راهبردی جدیدی را برای توسعه ابتکار عمل SIPRIS امضا کرده‌اند. هدف اصلی این ائتلاف، ایجاد حاکمیت فناورانه در زمینه حفاظت و پایش مداوم کابل‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در بستر دریاها است. این پروژه هوش مصنوعی حاکمیتی، حسگرهای پیشرفته و وسایل بدون سرنشین را ترکیب می‌کند.

مکانیسم عملیاتی پیمان سیپریس و معماری C-DF

پروژه SIPRIS پاسخی به نیاز فوری برای پایش محیط زیرسطحی دریا با هدف‌های امنیتی مشخص است. مدیران ارشد این بخش با امضای این پیمان، تصمیم گرفته‌اند تا یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌های امنیت بین‌الملل، یعنی ایمن‌سازی بستر دریا را هدف قرار دهند. ایندرا وظیفه هماهنگی این زیست‌بوم فناورانه را بر عهده خواهد گرفت و یکپارچه‌سازی جهانی سامانه را از طریق معماری C-DF انجام می‌دهد. این پلتفرم با استفاده از پهپادهای هوایی بدون سرنشین تقویت شده و نظارت جامع‌تری را فراهم می‌کند.

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نقش‌های کلیدی شرکت‌های همکار در شبکه چندرشته‌ای

سایر شرکا یک شبکه فناورانه چندرشته‌ای برای حفاظت از محیط دریایی مستقر خواهند کرد. سائس مسئول تأمین حسگرها و بخش پردازش داده‌ها است، در حالی که کنترل خودکار میان Utac و شرکت‌های دیگر توزیع می‌شود. Utac مسئول شناورهای سطحی (USV) است و Ecoa Robotics در زمینه عملیات زیردریایی نقش دارد. تشخیص ناهنجاری‌ها از طریق فیبر نوری بر عهده آراگون فوتونیکس خواهد بود و این کار با همکاری شرکت‌های فیلا و ساتلیوت تکمیل می‌شود.

چشم‌انداز استراتژیک صنعت دفاعی و امنیت اروپا

آنا بلن بوندیا، مدیر بخش دریایی شرکت ایندرا، بر اهمیت این اتحاد تأکید کرد و آن را امکان‌ساز ساخت یک راه‌حل یکپارچه دانست. وی افزود که اتحاد میان شرکت‌های پیشروی اسپانیایی، صنعت ملی را در صدر بخشی قرار می‌دهد که در حال اوج‌گیری راهبردی است. این توافق، صنعت ملی را مرجع امنیت اروپا می‌سازد و نشان‌دهنده بلوغ تکنولوژیک این کشور در حوزه‌های نوین دریایی است. این همکاری نشان می‌دهد که اسپانیا قصد دارد در عرصه فناوری‌های زیردریایی و هوش مصنوعی پیشرو باشد.

پیامدهای عملیاتی و آینده پایش زیرساخت‌های دریایی

این ابتکار عمل با تمرکز بر کابل‌های ارتباطی و زیرساخت‌های انرژی، امنیت اقتصادی و نظامی را افزایش می‌دهد. استفاده از فناوری‌های بدون سرنشین و حسگرهای نوری، سرعت و دقت نظارت را به شکل چشمگیری بالا می‌برد. اجرای کامل این پروژه نیازمند یکپارچه‌سازی دقیق سیستم‌های مختلف اقیانوسی و هوایی است. ایندرا با هدایت این فرآیند، استانداردهای جدیدی را در زمینه یکپارچگی داده‌های دریایی تعریف خواهد کرد.

توسعه اکوسیستم فناوری و همکاری‌های بین‌المللی

پیمان SIPRIS نمادی از تقویت همکاری‌های صنعتی در سطح ملی برای مقابله با چالش‌های جهانی است. این ائتلاف می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اروپایی در زمینه ایمن‌سازی بستر دریاها باشد. با توجه به افزایش تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی، چنین سامانه‌های پایش یکپارچه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده‌اند. شرکت‌های شرکت‌کننده با تکیه بر تخصص‌های مکمل خود، راه‌حلی پایدار و مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهند که می‌تواند در آینده گسترش یابد.