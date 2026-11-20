پنج کشور اروپایی اعلام کردند که از سال ۲۰۲۷ مراکزی در رواندا برای بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی ایجاد می‌کنند. منتقدان نگران نقض حقوق بشر هستند.

پنج عضو برجسته اتحادیه اروپا شامل اتریش، دانمارک ، آلمان ، یونان و هلند، توافق کرده‌اند تا یک مرکز جدید در کشور رواندا برای بازگرداندن مهاجران ی که حق قانونی اقامت در این قاره را ندارند، ایجاد کنند. این طرح جنجالی از سوی طرفداران آن برای مهار مهاجرت غیرقانونی ضروری دانسته می‌شود، اما منتقدان شدیداً نسبت به نقض حقوق بشر و فقدان نظارت کافی ابراز نگرانی کرده‌اند.

جزئیات اجرایی طرح بازگشت به رواندا

این گروه پنج‌گانه هدف دارد تا از سال ۲۰۲۷ به طور رسمی شروع به بازگرداندن افرادی کند که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است. همچنین این مراکز خواهند توانست افرادی را که از تمامی گزینه‌های تجدیدنظرخواهی علیه دستور اخراج خود استفاده کرده‌اند، به رواندا منتقل کنند.

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جزئیات مربوط به این مراکز بازگشت هنوز در حال بررسی نهایی است، اما انتظار می‌رود نخستین مرکز در قالب اجرای آزمایشی این الگو، در هر مقطع زمانی حدود ۱۰۰ نفر را در خود جای دهد. این افراد تنها کسانی هستند که هیچ حق قانونی برای ماندن در اتحادیه اروپا ندارند.

افرادی که به رواندا منتقل می‌شوند، آزادی کامل برای زندگی و کار در آن کشور را خواهند داشت یا این امکان را پیدا می‌کنند که به کشورهای مبدأ خود بازگردند. این ساختار به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا کنترل مرزهای خود را تضمین کند.

واکنش‌های حمایتی و انتقادات جهانی

مته فریدریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در هنگام اعلام این طرح در روز ۱۶ نوامبر، تاکید کرد که این اقدام به عنوان یک عامل بازدارنده نیرومند عمل خواهد کرد. او معتقد است این سیاست پیامی روشن می‌فرستد که دیگر نمی‌توان به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شد و انتظار ماندن آسان داشت.

نخست‌وزیر دانمارک بیان کرد که این سیاست بسیاری را از انجام این کار بازمی‌دارد و تضمین می‌کند که هزاران نفر پیش از آغاز سفرشان به اروپا دوباره درباره آن فکر کنند. رواندا نیز این طرح را راهی برای حفاظت از حق پناهندگی دانسته و اعلام کرده است که در هر مرحله با مهاجران با کرامت رفتار خواهد شد.

با این حال، نگرانی‌های شدیدی توسط مدافعان حقوق بشر مطرح شده است. اولیویا سوندبرگ، مدافع سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا در سازمان عفو بین‌الملل، به یورونیوز ویریفای گفت که هنوز جزئیات کلیدی مانند هزینه‌ها، پیشنهادات رد شده به رواندا، و تضمین‌های حقوقی برای افراد شفاف نیست.

سوندبرگ همچنین اشاره کرد که نمی‌دانیم دادگاه‌ها چگونه مداخله خواهند کرد، چه حمایت‌هایی برقرار خواهد بود، و در صورت بروز خطا از نظر حقوقی چه کسی مسئول است. هم کشورهای اروپایی و هم رواندا اطمینان می‌دهند که این مراکز با قوانین اتحادیه اروپا و مقررات بین‌المللی مطابقت دارند.

انتقادات کارشناسان درباره اثربخشی طرح

منتقدان و کارشناسان کمتر توسط اطمینان‌های ارائه شده متقاعد شده‌اند و نسبت به توان این مراکز برای بازدارندگی واقعی از مهاجرت غیرقانونی تردید دارند. استدلال اصلی آن‌ها این است که چنین اقداماتی تنها باعث می‌شود افراد برای رسیدن به اروپا، سفرهای خطرناک‌تری را در پیش بگیرند.

به گفته منتقدان، این روش‌ها به طور کامل افراد را از این برنامه باز نمی‌دارند، بلکه ریسک جانی مهاجران را افزایش می‌دهند. این در حالی است که هنوز نکات زیادی در اعلام این طرح شفاف نیست و شفافیت بیشتر مورد نیاز است.

بازگشت احتمالی انرژی هسته‌ای در اروپا

هم‌زمان با پایان اجلاس اقلیمی کوپ در ترکیه، انرژی هسته‌ای به یکی از موضوعات بزرگ و بحث‌برانگیز در اروپا تبدیل شده است. رویدادهای مرتبط با هسته‌ای در حاشیه این نشست برگزار شده‌اند و فشار فزاینده‌ای برای بازگرداندن این انرژی به میز سیاست‌گذاری به عنوان منبع کم‌کربن شکل گرفته است.

دامین ارست، استاد الکترومکانیک در دانشگاه لیژ، به یورونیوز ویریفای گفت که اگر هدف داشتن انرژی ارزان باشد، انجام این کار بدون استفاده از برق هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود. او تاکید کرد که به ویژه در شرایطی که گاز فوق‌العاده گران شده و قدرت‌های خارجی از وابستگی اروپا به واردات انرژی برای تهدید استفاده می‌کنند.

چندین کشور در حال سبک‌سنگین کردن گزینه‌های خود هستند. ایتالیا قوی‌ترین نشانه را داده که زمان تغییر فرارسیده و امسال قانون‌گذاری تازه‌ای را تصویب کرده تا پس از چند دهه دوری از انرژی هسته‌ای، راه بازگشت به این منبع را هموار کند. همچنین اسپانیا و بلژیک تعطیلی رآکتورهای خود را به تعویق انداخته‌اند.

هلند در حال برنامه‌ریزی برای احداث واحدهای تازه است و لهستان و استونی در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای نخستین نیروگاه‌های هسته‌ای خود هستند. افزایش شدید قبوض انرژی در اروپا نیز فرصتی برای این صنعت فراهم کرده است تا شتاب سیاسی را به مشروعیت اقلیمی تبدیل کند.