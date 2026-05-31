اتحادیه اروپا ممکن است بازنگری سقف قیمت نفت روسیه را موقتاً متوقف کند

در پی تشدید بحران خاورمیانه و جهش قیمت جهانی نفت، اروپاییها در حال بررسی توقف موقت سازوکار خودکار بازنگری سقف قیمت نفت روسیه هستند؛ گزینههای پیشنهادی شامل حفظ سقف فعلی، تعلیق افزایش تا پایان سال یا محدود کردن سقف به ۶۰ دلار میباشد.
اتحادیه اروپا در مرحلۀ مهمی از ارزیابی سیاستهای تجاری خود نسبت به نفت روسیه قرار دارد. بر پایه سازوکار پیشین، هر شش ماه یکبار بهصورت خودکار مقدار سقف قیمت نفت خام روسیه بازنگری میشود تا این سقف همواره حدود ۱۵ درصد پایینتر از میانگین قیمت اورال نفت روسیه در دورهٔ مرجع باشد.
این روش باعث میشود شرکتهای اروپایی که در بازارهای انرژی فعالیت میکنند، برای نفتی که بالای سقف تعیینشده معامله میشود، نتوانند خدمات بیمهای یا حملونقل دریایی ارائه دهند. سقف فعلی این سازوکار ۴۴ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه تعیین شده و بازبینی بعدی آن برای تابستان امسال برنامهریزی شده است. با این حال، بهتازگی خبرهایی از سوی بلومبرگ منتشر شد که نشان میدهد اتحادیه اروپا ممکن است بهصورت موقت این سازوکار بازنگری را متوقف کند.
این تصمیم در زمینهٔ تشدید تنشهای خاورمیانه و افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی مطرح شده است. براساس برآوردهای موجود، در صورت ادامه روند افزایش قیمتها، سقف تابستانی میتواند به حداقل ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد؛ عددی که حتی از سقف اولیهٔ ۶۰ دلاری که توسط گروه هفت تعیین شده، نیز بالاتر است.
این وضعیت یک دوراهی جدی برای مقامات اروپایی بهوجود آورده: اگر سقف را افزایش دهند، فشار مالی بر روسیه کاهش مییابد؛ اما اگر نگه دارند یا موقتاً تعلیق کنند، ممکن است فشار بر بازار انرژی و هزینههای زندگی در کشورهای عضو اروپا بهطور قابلتوجهی افزایش یابد. در میان گزینههای مطرحشده، سه مسیر اصلی برای تصمیمگیری حضور دارند: حفظ سقف فعلی در ۴۴ دلار و ۱۰ سنت، متوقف کردن افزایشهای خودکار تا پایان سال بهدلیل شرایط اضطراری خاورمیانه، یا محدود کردن هر گونه افزایش به حداکثر ۶۰ دلار بهمنظور همراستایی با محدودیتهای قبلی گروه هفت.
این مسئله دیگر صرفاً مسألهٔ انرژی نیست؛ بلکه تلاقی مسائل ژئوپولیتیک، اقتصادی و سیاسی است که هدف اصلی اروپا را از محدود کردن منابع مالی روسیه برای ادامهٔ جنگ در اوکراین میسازد. هزینهٔ سیاسی و اقتصادی فشارهای بیشتر بر دولتهای اروپایی در مواجهه با جهش قیمت نفت، بهدقّتی که هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است، نشان میدهد که این مباحث به شدت حساس و پیچیدهاند
