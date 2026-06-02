اتحادیه اروپا قصد دارد اخراج پناهجویان ردشده را افزایش دهد و روند آن را تسریع کند. این اقدامات بخشی از اصلاحات نظام پناهندگی اتحادیه اروپا است که از روز ۱۲ ژوئن آینده لازمالاجرا میشود.
اتحادیه اروپا قصد دارد اخراج پناهجویان ردشده را افزایش دهد و روند آن را تسریع کند. این اقدامات بخشی از اصلاحات نظام پناهندگی اتحادیه اروپا است که از روز ۱۲ ژوئن آینده لازمالاجرا میشود.
طبق مقررات جدید، خدمات و مزایا برای افرادی که موظف به ترک خاک اتحادیه اروپا هستند اما همکاری نمیکنند، به شکل یکسان کاهش مییابد. همچنین مدت بازداشت احتمالی این افراد نیز با هدف اخراج افزایش مییابد. از نظر سیاسی، راه برای ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث باز شده است. پناهجویان ردشدهای که اخراجشان به دلایلی مانند خودداری کشور مبدأ از پذیرش آنها با شکست روبهرو میشود، میتوانند به این مراکز منتقل شوند.
البته هنوز موافقت رسمی کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا با این طرح باقی مانده است
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