دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده‌اند که ادامه تنش با ایران می‌تواند منجر به اختلالات طولانی‌مدت و جدی در بازارهای انرژی جهان شود، به‌ویژه با توجه به بسته شدن عملی تنگه هرمز و فشار فزاینده بر زنجیره تامین جهانی انرژی.

دیپلمات‌های اروپایی امروز چهارشنبه اعلام کردند که اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است در صورت ادامه درگیری با ایران ، بازارهای انرژی با اختلالی جدی و طولانی‌مدت روبه‌رو خواهند شد. این هشدار در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها به طور عملی به بسته شدن تنگه هرمز ، گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، انجامیده است. به گفته منابع اروپایی، این وضعیت زنجیره تامین انرژی جهانی را به شدت تحت فشار قرار داده است.

اگرچه اروپا هنوز با کمبود فیزیکی انرژی مواجه نشده است، اما افزایش شدید قیمت نفت و گاز، فشار زیادی بر اقتصاد این قاره وارد کرده است. فرودگاه‌ها نیز هشدار داده‌اند که ممکن است ظرف چند هفته آینده با کمبود سوخت جت مواجه شوند. این موضوع نگرانی‌ها را در مورد ثبات اقتصادی و تامین انرژی برای زمستان پیش رو تشدید کرده است. در نشست غیرعلنی میان سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا، دو سناریوی اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. سناریوی اول، کاهش تنش و برقراری آتش‌بس را فرض می‌کند. در صورت حفظ آتش‌بس میان آمریکا و ایران و پایان محاصره تنگه هرمز، انتظار می‌رود جریان نفت و گاز طی چند ماه به حالت عادی بازگردد و قیمت‌ها کاهش یابد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود قیمت گازوئیل و سوخت جت با تاخیر و تا پایان تابستان افت کند. همچنین، بازار جهانی گاز مایع ممکن است تا سال ۲۰۳۰ تحت فشار باقی بماند، به‌ویژه به دلیل آسیب احتمالی به زیرساخت‌های انرژی در قطر. این سناریو نشان‌دهنده شکنندگی بازارهای جهانی انرژی و تاثیر مستقیم رویدادهای ژئوپلیتیکی بر آن‌هاست. این امر همچنین لزوم بازنگری در استراتژی‌های تامین انرژی و تنوع‌بخشی به منابع را برجسته می‌سازد. سناریوی دوم، تداوم بحران و درگیری‌ها را مد نظر قرار می‌دهد. در این وضعیت، بازار انرژی با شوک عرضه طولانی‌مدت و جهش‌های شدید قیمتی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، پدیده «تخریب تقاضا» رخ خواهد داد، به این معنی که مصرف سوخت به طور اجباری کاهش می‌یابد. در این سناریو، اروپا ممکن است در پر کردن ذخایر گاز برای زمستان با مشکل مواجه شود و حتی با کمبودهای موضعی سوخت جت روبرو گردد. وابستگی اروپا به واردات نفت و گاز، این منطقه را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده است، هرچند تامین‌کنندگان اصلی آن کشورهایی مانند آمریکا و نروژ هستند. در همین حال، کمیسیون اروپا در حال تدوین طرح‌هایی برای کاهش اثرات این بحران است. این طرح‌ها شامل کاهش مالیات برق و تسریع در توسعه فناوری‌های پاک با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های آینده انرژی می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش اروپا برای دستیابی به استقلال انرژی و کاهش ریسک‌های ناشی از بحران‌های بین‌المللی است. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی انعطاف‌پذیری اقتصاد اروپا را در مواجهه با چالش‌های انرژی آینده افزایش دهد





اتحادیه اروپا ایران بازار انرژی تنگه هرمز بحران انرژی

