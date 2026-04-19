دیدار وزیران خارجه امارات و انگلیس در ابوظبی بر نگرانیهای مشترک در خصوص تشدید تنشها در خلیج فارس، امنیت کشتیرانی و جریان انرژی تأکید کرد. امارات اقدامات ایران را تهدیدی برای ثبات منطقه خواند و انگلیس بر حمایت از حاکمیت امارات و امنیت خلیج فارس تأکید کرد.
دیدار وزیران خارجه امارات و انگلیس در ابوظبی، نگرانیها از تشدید تنش ها در خلیج فارس را برجسته کرد. در این دیدار که در فضایی پر تنش و با توجه به حملات اخیر ایران به کشتیها و تهدید تنگه هرمز صورت گرفت، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه امارات ، با ایوت کوپر، همتای بریتانیایی خود، به گفتگو پرداخت.
دو طرف بر اهمیت تأثیرات احتمالی تحولات اخیر بر امنیت منطقهای و بینالمللی تأکید کرده و نگرانی عمیق خود را از پیامدهای این تنشها بر امنیت دریانوردی، جریان صادرات انرژی و ثبات اقتصادی ابراز داشتند. امارات متحده عربی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه توصیف کرد و وزیر خارجه بریتانیا نیز بر حمایت کامل کشورش از امارات و پایبندی لندن به حفظ امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس تأکید ورزید.
او همچنین حق امارات برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را مورد تأکید قرار داد و خواستار تداوم همکاریهای دوجانبه و بینالمللی برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک شد. در مقابل، شیخ عبدالله بن زاید از مواضع بریتانیا قدردانی کرده و این دیدار را نمادی از تعمیق روابط استراتژیک میان دو کشور دانست.
وی همچنین اطمینان داد که وضعیت امنیتی در امارات تحت کنترل کامل قرار دارد و تدابیر لازم برای حفظ امنیت عمومی و ثبات داخلی اندیشیده شده است. این رایزنیها در حالی صورت گرفت که تنشها در خلیج فارس به دنبال حملات موشکی و پهپادی اخیر از سوی ایران و اختلال در تردد از تنگه هرمز، نگرانیهای گستردهای را در سطح منطقه و جهان برانگیخته است.
ایران متهم به حملات برنامهریزی شده و فریب دیپلماتیک همسایگان شده و هرگونه راهحل سیاسی برای پایان درگیریها باید شامل تضمینهای امنیتی قوی و جبران خسارات وارده به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی باشد. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، تابآوری خانوادهها را از طریق کمکهای مالی مهاجران دشوار کرده است.
در تحولات دیگر، مادیار در مجارستان قصد دارد رسانههای عمومی را پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، مستقل سازد. همچنین، صدراعظم آلمان بر آمادگی کشورش برای مشارکت در مأموریت نظامی تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید کرده است. در همین حال، دو شهروند فرانسوی آزاد شده از زندان اوین، تجربیات خود را از دوران اسارت در ایران شرح دادهاند.
