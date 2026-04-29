احمد ابو الغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، با اشاره به افزایش تنشها در خاورمیانه، رژیم صهیونیستی را متهم به دنبال کردن سیاست جنگ مستمر و تشدید درگیریها در منطقه کرد. وی همچنین بر ضرورت حل منصفانه بحرانهای منطقهای و اهمیت صلح مبتنی بر عدالت تأکید کرد.
احمد ابو الغیط ، دبیرکل اتحادیه عرب ، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت خاورمیانه ، با اشاره به سطح بالایی از تنش و بیثباتی در منطقه، اظهار داشت که کشورهای عربی بخش قابل توجهی از پیامدهای این وضعیت را متحمل شدهاند.
وی با بیان اینکه کشورهای عربی همواره مخالف جنگ علیه ایران بودهاند، افزود برخی از این کشورها تلاش کردهاند از بروز درگیری جلوگیری کنند. ابوالغیط همچنین تأکید کرد که بحرانهای جاری نباید توجه جامعه جهانی را از ریشه اصلی بیثباتی در منطقه منحرف کند، که به گفته او در تداوم اشغال سرزمینهای فلسطینی و دیگر اراضی عربی توسط رژیم صهیونیستی نهفته است.
دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد که رژیم صهیونیستی سیاستی مبتنی بر «جنگ مستمر» را دنبال میکند و با گسترش درگیریها در چندین جبهه، از جمله در غزة، لبنان و سوریه، به تشدید تنشها دامن میزند. وی همچنین هشدار داد که توسعه شهرکسازی در کرانه باختری و تلاش برای تأثیرگذاری بر ثبات مناطقی همچون شاخ آفریقا، بخشی از همین رویکرد است.
ابوالغیط با بیان اینکه کابینه کناری رژیم صهیونیستی فاقد چشمانداز واقعی برای صلح و همزیستی است، افزود این رویکرد با تلاشهای بینالمللی، از جمله طرحهای ارائهشده از سوی دونالد ترامپ و نیز قطعنامههای شورای امنیت، در تضاد قرار دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت غزه اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی در حال تحمیل واقعیتهای میدانی جدید است و با آتشبس حاصلشده از طریق میانجیگری بینالمللی، بهصورت یکجانبه و گزینشی برخورد میکند؛ بهگونهای که تعهدات را صرفا بر طرف فلسطینی تحمیل کرده و خود را ملزم به اجرای کامل آن نمیداند.
ابوالغیط همچنین از اعلام آتشبس در لبنان استقبال و بر حمایت کامل اتحادیه عرب از دولت لبنان در راستای تلاش برای احیای حاکمیت خود تأکید کرد. وی خواستار خروج کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و بازگشت آوارگان شد. ابوالغیط در ادامه تاکید کرد که تصور اینکه قدرت نظامی به تنهایی امنیت را محقق میکند، صرفا یک توهم است و امنیت از صلح مبتنی بر عدالت ناشی میشود، نه از سلاح.
وی همچنین بر ضرورت توجه جامعه جهانی به ریشههای اصلی بیثباتی در منطقه و تلاش برای حل و فصل منصفانه بحرانهای جاری تأکید کرد. ابوالغیط در پایان گفت که اتحادیه عرب به تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی برای برقراری صلح پایدار در منطقه ادامه خواهد داد و از هر اقدامی که به تقویت ثبات و امنیت در خاورمیانه کمک کند، حمایت خواهد کرد
