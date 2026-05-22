ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری راهی مرحله نیمه نهایی تکواندو قهرمانی آسیا شدند

ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری با شکست رقیبان خود راهی مرحله نیمه نهایی تکواندو قهرمانی آسیا شدند. اما سه نماینده دیگر ایران از دور مسابقات کنار رفتند.

در روز دوم مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا ، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری با شکست رقیبان خود راهی مرحله نیمه نهایی شدند. اما سه نماینده دیگر ایران از دور مسابقات کنار رفتند.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، مقابل محمدعلی از امارات و محمد بسام از اردن به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در وزن ۷۴- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری حریف خود از ویتنام را ۲ بر صفر شکست داد و سپس برابر طارق حمدی از عربستان به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

اما رادین زینالی در دور نخست مقابل سئو کانگ از کره جنوبی به برتری رسید اما در دومین مبارزه برابر ژائو شان از چین شکست خورد و حذف شد. مهلا مومن‌زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم دختران در مبارزه نخست مقابل مانگین از فیلیپین به برتری رسید اما در دومین مبارزه برابر ماجینگ یوئه از چین شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

همچنین باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم مقابل سونگ از چین شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مجموع، در روز دوم مسابقات، هر ۴ نماینده تکواندوی بانوان ایران از دور مسابقات کنار رفتند. روز گذشته پنج‌شنبه آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم به مدال طلا رسید و یاسین ولی‌زاده نیز در وزن ۵۴- کیلوگرم نقره گرفت.

مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم مردان و معصومه رنجبر در ۴۶- و فاطمه احمدی در وزن ۷۳+ کیلوگرم بانوان نیز با شکست مقابل رقیبان‌شان حذف شدند. در سایر اخبار، گفت‌وگوهای ایران و آمریکا با میانجی گری پاکستان ادامه دارد و قاتل الهه حسین نژاد به دار آویخته شد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تکواندو قهرمانی آسیا ابوالفضل زندی امیرسینا بختیاری رادین زینالی مهلا مومن‌زاده باران نعمتی آرین سلیمی یاسین ولی‌زاده مهدی رزمیان معصومه رنجبر فاطمه احمدی

United States Latest News, United States Headlines