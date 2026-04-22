به گزارش رویترز، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هنوز جدول زمانی مشخصی برای تمدید آتش‌بس با ایران تعیین نکرده است. در حالی که ایران همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف تمدید آتش‌بس است و موضع رسمی خود را اعلام نکرده، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی ایران ، اعلام کرده که تغییری در برنامه عدم شرکت در مذاکره ایجاد نشده است.

این در واکنش به گزارش نیویورک‌پست مبنی بر احتمال برگزاری مذاکرات در روز جمعه است. نیویورک‌پست به نقل از ترامپ از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات صلح «از همین جمعه» خبر داده و منابعی در اسلام‌آباد از پیشرفت در تلاش‌های میانجی‌گرانه و افزایش احتمال ازسرگیری گفت‌وگوها در بازه «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» خبر داده‌اند. ترامپ در پاسخ به این روزنامه با پیام متنی تایید کرده که «ممکن است!

» در همین حال، خبر مربوط به پذیرش پیشنهاد آتش‌بس واسطه پاکستانی توسط ایران که در رسانه‌ها بازتاب داشت، از خروجی‌ها حذف شده و خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، صحت آن را تکذیب کرده است. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از صدور حکم اعدام برای مسیح عباس‌خانی دوانلو به اتهام قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه شهر ساری است.

این حکم در حالی صادر شده که مسیح و برادرش محسن تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند و حکم محسن هنوز مشخص نیست. همزمان، دولت ایالات متحده از شهروندان خود در ایران خواسته است همزمان با بازگشایی نسبی حریم هوایی، «فوراً کشور را ترک کنند» و هشدار داده است که مقام‌های تهران ممکن است مانع خروج آن‌ها شوند یا هزینه خروج دریافت کنند. به شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی نیز توصیه شده است از گذرنامه ایرانی خود برای خروج استفاده کنند.

به گزارش الجزیره، جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات در اسلام‌آباد را به رفع محاصره آمریکا مشروط کرده است. در این میان، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اسحاق دار، همتای پاکستانی خود، درباره آخرین تحولات مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده و دو طرف دیدگاه‌های خود را درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و ترکیه تبادل کرده‌اند.

ترامپ در پیامی در شبکه تروث‌سوشال اعلام کرده که آتش‌بس را تمدید خواهد کرد تا زمان بیشتری برای ارائه پیشنهاد از سوی تهران فراهم شود و نیروهای نظامی خود را در آمادگی کامل نگه می‌دارد. در مقابل، کیت کلاگ، سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا، خواستار کنار گذاشتن دیپلماسی و تشدید فشارها علیه تهران شده و پیشنهاداتی مانند تصرف جزایر استراتژیک و خفه کردن اقتصاد ایران را مطرح کرده است.

او حتی مسلح‌کردن نیروهای داخلی برای ایجاد یک کارزار چریکی سازمان‌یافته را «ایده خوبی» دانسته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تهران در تلاش برای ارائه یک پیشنهاد «یکپارچه» در بحبوحه اختلافات داخلی است





