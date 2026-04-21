سخنگوی وزارت خارجه ایران از عدم تصمیم نهایی برای مذاکرات پاکستان خبر داد، همزمان اتحادیه اروپا بر تحریمهای جدید علیه تهران تاکید کرد و گزارشها از طرح سپاه برای دائمیسازی محدودیتهای اینترنتی پرده برداشت.
در حالی که جهان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت تنشها میان تهران و واشینگتن است، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ، با اتخاذ رویکردی مبهم از عدم اتخاذ تصمیم نهایی برای حضور در دور جدید مذاکرات اسلامآباد خبر داد. این اظهارات در شرایطی بیان میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ضمن بعید دانستن تمدید آتشبس موجود، رویکرد تقابلی خود را حفظ کرده و معتقد است که تهران به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی چارهای جز تسلیم در برابر توافق با واشینگتن پیش رو ندارد.
این بنبست دیپلماتیک با اخباری مبنی بر تعویق ناگهانی سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا به پاکستان که دلیل آن از سوی کاخ سفید جلسات تکمیلی سیاستگذاری عنوان شده، پیچیدگی بیشتری یافته است. در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تأکید بر لزوم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از توافق کشورهای عضو اتحادیه بر سر اعمال تحریمهای جدید علیه مقامات مسئول در ایجاد اختلال برای تردد کشتیها خبر داد. کالاس تصریح کرد که آزادی ناوبری در این آبراه استراتژیک غیرقابل مذاکره بوده و تهدیدهای امنیتی ناشی از تغییرات وضعیت تنگه، مانعی جدی برای صلح پایدار در منطقه محسوب میشود. در لایههای داخلی ایران، وضعیت به مراتب بغرنجتر گزارش شده است. اسناد درز کرده حاکی از تلاش سیستماتیک نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران برای اجرای طرحی موسوم به اینترنت پرو است که در واقع هدف آن طبقاتی کردن دسترسی به فضای مجازی و ایجاد حصاری مشابه مدل کره شمالی برای کاربران عادی است. این برنامه نه تنها محدودیتهای کنونی را دائمی میکند، بلکه نوعی جداسازی دیجیتال را میان اقشار مختلف جامعه ترویج میدهد. همزمان، نتایج یک نظرسنجی جدید از ایرانیان مقیم کانادا بازتابدهنده شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت است، بهطوریکه اکثریت قاطع شرکتکنندگان ضمن ابراز تمایل برای تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران، خواهان عادیسازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل شدهاند. این نظرسنجی نشان میدهد که افکار عمومی بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور در تقابل کامل با سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی قرار دارد و نگاهی متفاوت به امنیت بینالمللی و همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان منطقهای دارد. در جبهه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، رهبر حوثیهای یمن با رد خوشبینیها نسبت به آتشبسهای کوتاهمدت، از تداوم درگیریهای آتی خبر داده و تاکید کرد که این توقفهای جنگی صرفاً وقفههایی در یک نبرد پیوسته با دشمن است. در حوزه امنیت دریایی نیز، با وجود گزارشهای سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مبنی بر عدم وقوع حوادث خاص در بازه زمانی اخیر، سطح تهدیدات منطقه همچنان در وضعیت بحرانی باقی مانده است. اختلالات مکرر در سامانههای ناوبری ماهوارهای و گزارشهای پراکنده از مینگذاری، نشاندهنده آن است که فضای خلیج فارس هنوز آبستن حوادث پیشبینینشده است. در همین حال، نخستوزیر لبنان نیز در اظهاراتی غافلگیرکننده اعلام کرد که بیروت همچنان به پیگیری مسیر دیپلماسی از طریق گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل متعهد است. تمامی این تحولات در کنار هم، تصویری متناقض از منطقهای را ترسیم میکند که میان تلاش برای کاهش تنشها و آمادگی برای یک رویارویی بلندمدت و فراگیر دست و پا میزند و سرنوشت مذاکرات پاکستان، شاید تنها بخشی از این معادله پیچیده باشد
