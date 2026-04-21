اخبار متناقض درباره حضور تیم مذاکرهکننده ایران در اسلامآباد در حالی منتشر شده که مقامات تهران رفع محاصره دریایی را شرط بازگشت به گفتوگوها دانسته و کشورهای عربی نیز نسبت به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز واکنش نشان دادهاند.
در تحولی تازه در عرصه دیپلماسی بینالمللی و تنشهای جاری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، اخبار ضد و نقیضی از برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد مخابره شده است. در حالی که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از عدم حضور تیم مذاکرهکننده ایران به دلیل آنچه نقض عهد آمریکا و طرح مطالبات فراتر از چارچوبهای توافق شده مینامد خبر داده است، مقامات دیگر روایتهای متفاوتی را مطرح میکنند.
امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، تصریح کرده است که رفع محاصره دریایی و پایان دادن به فشارهای اقتصادی، پیششرط اصلی تهران برای بازگشت به میز مذاکره در پاکستان است. این در حالی است که منابع پاکستانی معتقدند هنوز برای اعلام شکست کامل این دور از گفتوگوها زود است و کانالهای دیپلماتیک همچنان باز هستند. تنشهای فعلی که با مسدود شدن مسیرهای تجاری و تهدیدهای متقابل در تنگه هرمز همراه شده، نگرانیهای گستردهای را در جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تحولات منطقه خاورمیانه در حوزههای دیگر نیز با پیچیدگیهای خاص خود همراه است. دولت قبرس با اعلام آمادگی مجدد برای میزبانی مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان، تلاش دارد تا میانجیگریهای منطقهای را برای جلوگیری از گسترش درگیریها تقویت کند. همزمان، ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت کامل کشورش از تمامیت ارضی، منابع حیاتی و امنیت لبنان تأکید کرد که پیامی روشن به سایر بازیگران منطقهای محسوب میشود. در نشست اضطراری اتحادیه عرب، وزیر خارجه لبنان نیز ضمن محکوم کردن تهدیدهای تهران مبنی بر مسدودسازی تنگه هرمز، خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال خسارتهای اقتصادی وارده به کشورهای منطقه شد. این مواضع نشاندهنده آن است که فشارهای بینالمللی بر تهران، فراتر از رابطه دوجانبه با واشینگتن رفته و ابعاد منطقهای گستردهتری به خود گرفته است. در لایهای دیگر از تحولات دیپلماتیک، سفارت امارات متحده عربی در واشینگتن نیز به برخی شایعات درباره نیاز این کشور به حمایتهای مالی خارجی واکنش نشان داد و آن را نادرست خواند. سفیر امارات در ایالات متحده ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی و اقتصادی کشورش در تعامل با آمریکا، از توجه دونالد ترامپ به این روابط استقبال کرد. مجموع این تحولات در کنار بنبستهای موقتی در مذاکرات اسلامآباد، فضای سیاسی بسیار پرتنشی را رقم زده است. جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که از یک سو با فشارهای ناشی از تحریمها و محاصره دریایی دستبهگریبان است و از سوی دیگر، اتهامات مربوط به نقض آتشبس و رفتارهای متناقض را به طرف آمریکایی وارد میکند. ناظران سیاسی بر این باورند که تا زمانی که چارچوبی مشخص و قابل اعتماد برای اعتمادسازی میان تهران و واشینگتن ایجاد نشود، روند دیپلماسی همچنان با افت و خیزهای جدی و احتمال بنبستهای مکرر مواجه خواهد بود
