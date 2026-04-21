سخنگوی وزارت خارجه ایران از عدم تصمیم‌گیری نهایی برای مذاکرات پاکستان خبر داد، در حالی که اتحادیه اروپا از تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل ناامنی در تنگه هرمز خبر می‌دهد.

اسماعیل بقائی ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشته، اعلام کرد که تصمیم نهایی این کشور برای حضور یا عدم حضور در دور جدید مذاکرات پاکستان اتخاذ نشده است. وی در گفتگو با شبکه خبر صداوسیما ضمن رد هرگونه شائبه مبنی بر سردرگمی دیپلماتیک، تاکید کرد که این تعلل ناشی از رفتارهای متناقض و اقدامات غیرقابل قبول طرف آمریکایی است.

به گفته بقائی، تهران تنها زمانی در مسیر دیپلماتیک گام برمی‌دارد که اطمینان حاصل کند این روند تامین‌کننده منافع ملی کشور خواهد بود. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور مقامات بلندپایه ایالات متحده در این مذاکرات مطرح است؛ هرچند دفتر معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و کاخ سفید همچنان در برابر پرسش‌های مربوط به نقش‌آفرینی احتمالی واشینگتن در این دیدارها سکوت پیشه کرده‌اند. همزمان با تحولات دیپلماتیک، تنش‌ها در حوزه امنیت دریانوردی خلیج فارس به نقطه جوش رسیده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اینکه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز غیرقابل مذاکره است، از توافق کشورهای عضو اتحادیه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات مسئول در ایجاد اختلال برای کشتی‌های تجاری خبر داد. گزارش‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی حاکی از آن است که در جریان تنش‌های اخیر، حداقل ۱۰ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با وجود عدم ثبت حادثه امنیتی جدید در بازه زمانی اخیر، همچنان وضعیت منطقه را به لحاظ تهدیدات دریایی در سطحی بحرانی و پرمخاطره ارزیابی کرده است. در لایه‌های داخلی ایران، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. علاوه بر انتقادات صریح مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نسبت به وضعیت زیرساخت‌های دفاعی و تسلط دشمن بر حریم هوایی کشور که تنها راه برون‌رفت از آن را توافق عادلانه دانسته، گزارش‌هایی از تلاش حاکمیت برای محدودسازی دائمی دسترسی به اینترنت بین‌المللی تحت پوشش پروژه‌هایی نظیر اینترنت طبقاتی منتشر شده است. این روند که بسیاری از ناظران آن را حرکت به سمت الگوی حکمرانی کره شمالی می‌دانند، در کنار اظهارات تحریک‌آمیز رهبر حوثی‌های یمن مبنی بر استمرار درگیری‌ها حتی در صورت آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، چشم‌انداز آینده را بیش از پیش غبارآلود کرده است. شکاف میان ضرورت‌های دیپلماتیک و تداوم سیاست‌های تندروانه، وضعیتی را ایجاد کرده که به زعم بسیاری از تحلیلگران، کشور را در یک بن‌بست راهبردی قرار داده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات پاکستان اسماعیل بقائی کایا کالاس امنیت دریانوردی تنگه هرمز

United States Latest News, United States Headlines