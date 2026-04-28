با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، آینده حضور تیم ملی ایران در این رقابتها نامشخص است. لغو بازیهای تدارکاتی، پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا و فشارهای سیاسی، این موضوع را به چالشی فراتر از فوتبال تبدیل کرده است.
در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، حضور تیم ملی ایران در این رقابتها با ابهام جدی مواجه شده است. این ابهام نه تنها به مسائل فنی و ورزشی بلکه به تحولات سیاسی و نظامی اخیر گره خورده است.
لغو بازیهای تدارکاتی با آنگولا و مقدونیه، نشاندهنده پیچیدگی اوضاع و تاثیر عوامل فراتر از فوتبال بر تصمیمگیری نهایی است. فدراسیون فوتبال ایران در تلاش برای یافتن حریفان جایگزین است، اما سایه تردیدها همچنان سنگینی میکند. پیشتر، پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا از سوی پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ، مطرح شده بود که با مخالفت گسترده فیفا و مقامات ایتالیایی مواجه شد.
در داخل ایران نیز، دولت هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نکرده است و اولویت اصلی، حفظ ایمنی بازیکنان عنوان شده است. اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر عدم منع حضور ورزشکاران ایرانی، اما اشاره به نگرانیها درباره همراهی افراد مرتبط با سپاه پاسداران، ابعاد جدیدی به این مسئله بخشیده است. دونالد ترامپ نیز در واکنش به پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا، موضعی مبهم اتخاذ کرد.
در این میان، فدراسیون فوتبال ایران با معرفی سعید جعفرزاده احمدسرگورابی (پرواز همای) به عنوان خواننده رسمی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، نشان داده است که برنامههای تبلیغاتی و فرهنگی را همچنان پیگیری میکند، حتی با وجود بلاتکلیفی در مورد حضور تیم. این خواننده پیشتر با برگزاری کنسرت در بزرگداشت قاسم سلیمانی در فضای اعتراضات، جنجالبرانگیز شده بود. در کنار این مسائل، مواضع بازیکنان سرشناس نیز به یکی از موضوعات جنجالی فوتبال ایران تبدیل شده است.
بازیکنانی مانند سردار آزمون، رشید مظاهری و سروش رفیعی با حمایت از معترضان یا عدم همراهی با روایت رسمی، با توبیخ، بازداشت و فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. اخیراً، انتقاد خبرگزاری فارس از سردار آزمون به دلیل انتشار تصاویر با حاکمان امارات و درخواست برای کنار گذاشتن او از تیم ملی و توقیف اموالش، نشاندهنده تشدید این فشارها است. آزمون از فهرست اردوی ترکیه خط خورده و احتمال عدم حضور او در جام جهانی نیز وجود دارد.
این مجموعه تحولات، نشان میدهد که تصمیمگیری درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از مسائل ورزشی و در بستری پیچیده از روابط سیاسی و اجتماعی قرار دارد و پاسخ به این پرسش اساسی که آیا این تصمیم در چارچوب قوانین فوتبال گرفته خواهد شد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد
