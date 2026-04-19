ابهام در افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵؛ مصوبه دستمزد در انتظار ابلاغ وزارت رفاه

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که تعیین میزان افزایش حقوق و اجرای کامل متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ منوط به ابلاغ رسمی مصوبه دستمزد از سوی وزارت رفاه است. بازنشستگان در انتظار تصمیماتی هستند که پاسخگوی هزینههای معیشتی آنها باشد.
سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای کامل طرح متناسبسازی حقوق در سال ۱۴۰۵، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و به ابلاغ رسمی مصوبه دستمزد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره خورده است. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی ، در تازهترین اظهارات خود، تأکید کرد که تا زمانی که این مصوبه به طور رسمی اعلام نشود، هیچگونه تصمیم قطعی در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان ، سایر مزایای جنبی و همچنین تکمیل بخش باقیمانده از اجرای طرح متناسبسازی حقوق برای سال آینده اتخاذ نخواهد شد.
وی تصریح کرد که اگرچه کلیات مربوط به افزایش دستمزدها در سطح کلان مشخص شده است، اما این موضوع تا زمان اعلام عمومی و رسمی توسط وزارت رفاه، فاقد اعتبار اجرایی برای جامعه بازنشستگان است. این انتظار وجود دارد که پس از ابلاغ مصوبه، اقدامات لازم برای تعیین و نهایی کردن میزان افزایش حقوق و مزایا صورت پذیرد. روند تعیین حقوق بازنشستگان و اجرای طرح متناسبسازی، مسیری کاملاً وابسته به ابلاغ نهایی مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ دارد.
به گفته اسدی، پس از اینکه وزارت رفاه به طور رسمی مصوبه شورای عالی کار را منتشر کند، بلافاصله جلسات کارشناسی میان نمایندگان کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و اعضای هیأت مدیره این سازمان برگزار خواهد شد. هدف از این جلسات، بررسی دقیق جزئیات مصوبه و تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ به شکلی دقیق و شفاف است. این ارقام پس از توافق و نهایی شدن، به اطلاع عموم بازنشستگان خواهد رسید.
در مرحله بعد، با در نظر گرفتن تمامی شاخصهای قانونی تعریف شده و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و نیازهای معیشتی بازنشستگان، کانون بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات لازم را برای تعیین و ابلاغ افزایش حقوق و مزایای جدید انجام خواهند داد. این فرایند نیازمند دقت و توجه کافی به شرایط زندگی قشر بازنشسته است تا بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی آنها باز کند.
از سوی دیگر، بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، چشم انتظار تصمیماتی هستند که بتواند پاسخگوی واقعی نیازهای معیشتی آنها در شرایط کنونی اقتصادی کشور باشد. با توجه به تورم فزاینده و افزایش هزینههای زندگی، انتظار میرود که در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان، فاکتورهای واقعی و مبتنی بر تورم و سبد معیشت خانوار مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر، حقوق فروردین ماه بازنشستگان در حالی واریز شده است که شایعاتی مبنی بر افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد در فضای مجازی منتشر شده بود، اما این افزایش هنوز به صورت رسمی تأیید و ابلاغ نشده است.
همچنین، خبرهای منتشر شده در خصوص چشمانداز بازار داخلی طلا و آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در شامگاه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، حاکی از ریزش قیمت دلار و نوسانات محدود در بازار طلا و سکه است. پیشبینی قیمت طلا و سکه برای یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز نشاندهنده تثبیت قیمت طلا در کانال ۱۷ میلیون تومان است. در همین حال، پیشبینی قیمت دلار برای همین روز، از احتمال نوسان شکننده دلار بین کریدورهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان حکایت دارد. تمامی این تحولات اقتصادی، بر اهمیت تعیین دقیق و عادلانه حقوق بازنشستگان تأثیرگذار است و نگرانیها در خصوص قدرت خرید این قشر را افزایش میدهد.
