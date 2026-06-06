ابراهیم متقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد، ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ را مبتنی بر نشانههایی از ابهام توصیف میکند. او علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را در ویژگیهای شخصیتی ترامپ و اندیشه راهبردی وی میجوید.
ابراهیم متقی گفت: امریکا و اسراییل تلاش دارند تا اقدامات و عملیات غافلگیرکننده جدیدی را علیه ایران طراحی، سازماندهی و اجرا نمایند. تحقق این امر به شرایطی نیاز دارد که ساخت اجتماعی و بروکراتیک ایران در وضعیت فرسایش اقتصادی، ابهام تاکتیکی و تردید عملیاتی قرار گیرند.
در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد نوشت: ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ عموما مبتنی بر نشانههایی از ابهام است. چنین انگارهای بخشی از شخصیت و تکنیک رفتاری ترامپ برای ایجاد سردرگمی تاکتیکی بازیگران مختلف میباشد. علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را میتوان در ویژگیهای شخصیتی دونالد ترامپ و اندیشه راهبردی وی جستوجو نمود
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