ابراهیم متقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد، ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ را مبتنی بر نشانه‌هایی از ابهام توصیف می‌کند. او علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را در ویژگی‌های شخصیتی ترامپ و اندیشه راهبردی وی می‌جوید.

ابراهیم متقی گفت: امریکا و اسراییل تلاش دارند تا اقدامات و عملیات غافلگیرکننده جدیدی را علیه ایران طراحی، سازماندهی و اجرا نمایند. تحقق این امر به شرایطی نیاز دارد که ساخت اجتماعی و بروکراتیک ایران در وضعیت فرسایش اقتصادی، ابهام تاکتیکی و تردید عملیاتی قرار گیرند.

در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد نوشت: ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ عموما مبتنی بر نشانه‌هایی از ابهام است. چنین انگاره‌ای بخشی از شخصیت و تکنیک رفتاری ترامپ برای ایجاد سردرگمی تاکتیکی بازیگران مختلف می‌باشد. علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را می‌توان در ویژگی‌های شخصیتی دونالد ترامپ و اندیشه راهبردی وی جست‌وجو نمود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ ابهام راهبرد فرسایش ایران ابهام امنیتی

United States Latest News, United States Headlines