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ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران

سیاسی News

ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران
ترامپابهامراهبرد فرسایش
📆6/6/2026 6:37 AM
📰EtemadOnline
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ابراهیم متقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد، ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ را مبتنی بر نشانه‌هایی از ابهام توصیف می‌کند. او علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را در ویژگی‌های شخصیتی ترامپ و اندیشه راهبردی وی می‌جوید.

ابراهیم متقی گفت: امریکا و اسراییل تلاش دارند تا اقدامات و عملیات غافلگیرکننده جدیدی را علیه ایران طراحی، سازماندهی و اجرا نمایند. تحقق این امر به شرایطی نیاز دارد که ساخت اجتماعی و بروکراتیک ایران در وضعیت فرسایش اقتصادی، ابهام تاکتیکی و تردید عملیاتی قرار گیرند.

در یادداشتی با عنوان «ابهام امنیتی ترامپ و راهبرد فرسایش ایران» در روزنامه اعتماد نوشت: ادبیات سیاسی و راهبردی دونالد ترامپ عموما مبتنی بر نشانه‌هایی از ابهام است. چنین انگاره‌ای بخشی از شخصیت و تکنیک رفتاری ترامپ برای ایجاد سردرگمی تاکتیکی بازیگران مختلف می‌باشد. علت اصلی چنین نگرش و ادبیاتی را می‌توان در ویژگی‌های شخصیتی دونالد ترامپ و اندیشه راهبردی وی جست‌وجو نمود

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ترامپ ابهام راهبرد فرسایش ایران ابهام امنیتی

 

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