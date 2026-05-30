وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه‌ای برای ساماندهی نیروی انسانی، ساعات تدریس معاونان و استفاده از دانشجو معلمان ابلاغ کرد.

وزارت آموزش و پرورش در راستای ساماندهی نیروی انسانی و بهبود بهره‌وری در مدارس، شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن ساعات تدریس هفتگی معاونان و نحوه به کارگیری دانشجو معلمان مشخص شده است.

این شیوه‌نامه با هدف استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی تدوین شده و برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد. با توجه به کمبود نیروی انسانی در بسیاری از مناطق کشور، این شیوه‌نامه تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری حداکثری از معلمان موجود و بازنشستگان واجد شرایط، خلأهای آموزشی را پر کند. بر اساس این شیوه‌نامه، فرایند ساماندهی نیروی انسانی باید حداقل سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی آغاز و تا پایان نیمه اول شهریور نهایی شود.

این زمان‌بندی به منظور فراهم کردن فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و جلوگیری از هرگونه اختلال در روند آموزشی انجام می‌شود. معاونان مدارس دولتی از میان کارکنان موظف یا غیرموظف تأمین می‌شوند اما با توجه به کمبود نیرو، تمامی معاونان به جز معاون اجرایی و معاون امور عمومی موظف هستند حداکثر ۶ ساعت در هفته در همان مدرسه تدریس کنند. این اقدام به منظور کاهش بار تدریس بر دوش معلمان و استفاده از توانایی‌های مدیریتی معاونان صورت می‌گیرد.

همچنین صدور ابلاغ غیرموظف برای مدیران و معاونان در نوبت کاری موظف ممنوع است تا از تداخل وظایف جلوگیری شود. در صورت وجود معلمان مازاد در دوره ابتدایی، اولویت با کاهش کلاس‌های بالای ۳۵ نفر است و این معلمان در پوشش عوامل اجرایی مدارس ابتدایی به کار گرفته می‌شوند. این تصمیم برای بهبود کیفیت آموزش در کلاس‌های پرجمعیت و کاهش فشار بر معلمان گرفته شده است.

معلمان مازاد متوسطه نیز در صورت نبود نیروی کسر ساعت موظف، در دروس تخصصی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی سازماندهی می‌شوند تا از تخصص آنان در دوره ابتدایی نیز استفاده شود. کارکنانی که پس از شروع سال تحصیلی بازنشسته می‌شوند، در صورت نیاز و تأیید منطقه، بازنشستگی آنان تا پایان سال تحصیلی به تأخیر می‌افتد تا از ایجاد خلأ ناگهانی در کلاس‌های درس جلوگیری شود. همچنین بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند به عنوان حق‌التدریس ادامه فعالیت دهند.

در صورت عدم امکان تأمین نیرو از میان کارکنان رسمی، استفاده از بازنشستگان با مدرک لیسانس و بالاتر تا ۲۴ ساعت در هفته مجاز است. این مجوز برای مناطقی که با کمبود شدید معلم مواجه هستند، راهکاری موقت در نظر گرفته شده است. همچنین دانشجو معلمان سال سوم و چهارم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌توانند با تأیید دانشگاه، به صورت غیرموظف در شهر محل تحصیل خود به کار گرفته شوند.

این اقدام ضمن ایجاد فرصت تجربه عملی برای دانشجو معلمان، به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس کمک می‌کند. وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ این شیوه‌نامه به دنبال ایجاد انعطاف‌پذیری در نظام آموزشی و استفاده بهینه از نیروهای موجود است. این شیوه‌نامه همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط تأکید دارد و مسئولیت اجرای آن را به عهده شوراهای استان و مناطق گذاشته است.

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه نیروی انسانی مانند فرسودگی نیروها و عدم تناسب بین رشته تحصیلی و نیاز مدارس، این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت آموزش و کاهش مشکلات مدارس باشد. انتظار می‌رود با اجرای این شیوه‌نامه، مدرسه‌ها بتوانند با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند و از ظرفیت تمامی نیروهای خود بهره ببرند.

همچنین بخشنامه مذکور تأکید دارد که فرایند ساماندهی باید به گونه‌ای باشد که کمترین اختلال در روند آموزشی ایجاد شود. مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که این شیوه‌نامه می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها در توزیع نیروی انسانی کمک کند و از تمرکز معلمان در مناطق برخوردار جلوگیری نماید. در مجموع، این اقدام بخشی از برنامه‌های کلان وزارت آموزش و پرورش برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور است.

با اجرای صحیح این شیوه‌نامه، امید می‌رود که بسیاری از مشکلات موجود در زمینه کمبود نیروی انسانی و کیفیت تدریس در مدارس کشور کاهش یابد





