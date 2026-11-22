رئیس‌جمهور سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم را با هدف تحقق سلامت همه‌جانبه و اجرای بازه ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ ابلاغ کرد. جزئیات ابلاغ و وظایف وزارتخانه‌ها را بررسی کنید.

رئیس‌جمهور ی با استناد به بندهای دو، سه و شش از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم را به طور رسمی ابلاغ کرد. این اقدام مهم با هدف دستیابی به رویکرد سلامت همه‌جانبه و ایجاد بستری برای سلامت انسان در شرایط متغیر اقلیمی صورت گرفته است.

مبانی قانونی و اهداف سند راهبردی ملی

این سند راهبردی با اعتبار زمانی پنج‌ساله از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تصویب شده و اجرائی شدن آن پیرو دستورات بالادستی و قوانین جاری کشور است. مبنای قانونی این ابلاغ شامل قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است که بر مدیریت تغییرات اقلیمی کشور تاکید دارد. همچنین مصوبه شماره ۱۲۲۶۹۵/ت ۶۴۵۳۸هـ در زمینه برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور، یکی دیگر از ارکان حقوقی این سند محسوب می‌شود.

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علاوه بر موارد فوق، آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گردوغبار مصوب سال ۱۳۹۵ نیز در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته است. هدف نهایی این مجموعه از قوانین، ایجاد یک سازوکار جامع برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و حفظ سلامت عمومی جامعه در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک سلامت محیطی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور برای دهه آینده می‌باشد.

وظایف دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی عملیاتی

وزارتخانه‌های متعددی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان هواشناسی ایران موظف به همکاری در اجرای این سند هستند. این وزارتخانه‌ها باید با سایر سازمان‌های ذی‌ربط هماهنگی لازم را جهت اجرای دقیق دستورات انجام دهند.

دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه اجرایی و عملیاتی سازمان خود را تدوین و اجرا نمایند. در تدوین این برنامه‌ها، ذکر شاخص‌های اصلی عملکرد الزامی است و اقدامات باید در چارچوب سند یادشده و با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی موجود صورت پذیرد. همچنین تاکید شده است که هرگونه بار تشکیلاتی جدید نباید ایجاد شود و رعایت کلیه قوانین و ضوابط جاری کشور ضروری است.

نظارت کمیته راهبری و گزارش‌دهی شفاف

کمیته راهبری "سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم" ذیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد. این کمیته متشکل از نمایندگان رسمی دستگاه‌های اجرایی است و وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای کامل این سند راهبردی در سراسر دستگاه‌های دولتی می‌باشد. ترکیب اعضا و شرح وظایف دقیق این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند منابع در اختیار و همچنین بودجه سنواتی خود را در سقف اعتبارات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات برای اجرای این سند تنظیم نمایند. این دستگاه‌ها باید هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای مصوبات را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده تهیه و ارسال کنند. این گزارش‌ها باید شامل چالش‌های اجرای سند، راهکارهای پیشنهادی و مبتنی بر شواهد به منظور رفع چالش‌ها باشد.

گزارش‌های پیشرفت اجرا جهت ارائه در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورا ارسال می‌شود. دبیرخانه شورا نیز مکلف است نسبت به بازخورد به گزارش‌های دریافتی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص پیشرفت اجرای مصوبات اقدام نماید. این شفافیت در گزارش‌دهی تضمین‌کننده تحقق اهداف تعیین شده در سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم است.