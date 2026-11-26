وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل معافیت مالیاتی را ابلاغ کرد و مهلت ثبت نام آزمون های ادواری تا ۱۵ آذرماه تمدید شد. جزئیات و ضوابط این اقدامات را مطالعه کنید.

دستورالعمل اصلاحی و فهرست مصادیق فعالیت‌های مشمول معافیت مالیاتی در موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، با پیگیری فعال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری نزدیک سازمان امور مالیاتی کشور به طور رسمی ابلاغ شد. این اصلاحیه پس از دریافت نظرات دقیق از حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه تدوین گردیده و هدف اصلی آن تکمیل و شفاف‌سازی دقیق فعالیت‌هایی است که مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند. از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل می‌توان به الحاق بند دو و یک به ماده دو و تصریح به برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در چارچوب فعالیت‌های مندرج در فهرست مصادیق و با رعایت ضوابط قانونی، اشاره کرد. همچنین فهرست فعالیت‌های مشمول در قالب چهار طبقه و پانزده نوع فعالیت بازنگری و تکمیل شده و حوزه‌هایی همچون قرآن و عترت، پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و طراحی مد و لباس نیز به صراحت در آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جزئیات و ضوابط اجرایی معافیت مالیاتی

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۶۸ مورخ اول آذرماه ۱۴۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور، مفاد این دستورالعمل نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ قابل اجراست. این تاریخ اجرا نشان‌دهنده اهمیت ویژه قانونگذار در شفاف‌سازی وضعیت مالیاتی فعالان فرهنگی در سال جاری می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار این بخشنامه، مسیر را برای شناسایی دقیق‌تر فعالیت‌های فرهنگی و هنری هموار کرده است. فعالان این حوزه می‌توانند با استناد به این بخشنامه، از شمول معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای خود از ابتدای سال بهره‌مند شوند.

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نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شفاف سازی

این وزارتخانه با پیگیری مستمر و همکاری با نهادهای نظارتی، فهرست فعالیت‌های مشمول را در قالب چهار طبقه و پانزده نوع فعالیت بازنگری و تکمیل کرده است. تصریح به برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در چارچوب فعالیت‌های مندرج در فهرست مصادیق و با رعایت ضوابط قانونی، یکی از دستاورد‌های کلیدی این توافق است. حوزه‌هایی همچون قرآن و عترت، پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و طراحی مد و لباس نیز به صراحت در آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ادواری

همزمان با ابلاغ بخشنامه مالیاتی، روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که مهلت ثبت‌نام پنجاه و یکمین آزمون ادواری و چهارمین آزمون مهارت‌های آزاد بخش فرهنگ و هنر تا ۱۵ آذرماه امسال خواهد بود. این مهلت تمدید شده به متقاضیان فرصت کافی را می‌دهد تا برای شرکت در این آزمون‌ها اقدام کنند. محمدحسین اسماعیلی، مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این موضوع را تأیید کرد و گفت که متقاضیان می‌توانند در آزمون‌های ادواری و مهارت‌های آزاد حوزه فرهنگ و هنر که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، ثبت‌نام کرده و در صورت اخذ نمره قبولی گواهینامه معتبر دریافت کنند.

شرایط قبولی و زمان برگزاری آزمون های آنلاین

ثبت‌نام آزمون ادواری به صورت الکترونیکی از طریق اینوی انجام می‌شود و تاریخ برگزاری آزمون نظری را به صورت آنلاین و حضوری در بازه ۸ تا ۱۱ دی ماه و آزمون عملی را یکم تا ۱۱ دی ماه اعلام کرد. نمره قبولی در آزمون ادواری کسب حداقل نمره ۱۰ در آزمون نظری و کسب نمره حداقل ۱۴ در آزمون عملی است و در مهارت‌های آزاد کسب نمره ۱۲ در مجموع نمره‌های نظری و عملی ملاک قبولی است. علاقه‌مندان می‌توانند لیست استانداردها و رشته‌های مصوب را در دفترچه آزمون که در سامانه بارگذاری شده ملاحظه کنند. این آزمون شامل رشته‌های هنری و استانداردهای مصوب مهارتی در حوزه فرهنگ و هنر است.