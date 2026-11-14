وزارت آموزش و پرورش زمان قطعی بازنشستگی معلمان را تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین کرد. جزئیات کامل ضوابط، احکام و پاداش پایان خدمت را در اینجا بخوانید.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در قالب ابلاغیه‌ای جدید، ضوابط اجرایی بازنشستگی کارکنان و معلمان را برای سال ۱۴۰۵ تشریح کرد. علی فرهادی ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه، با صدور این دستورالعمل، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای آموزشی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای تأکید داشته است. هدف اصلی این اقدام، صیانت از حقوق بازنشستگان و تسریع در فرایند دریافت پاداش پایان خدمت ایشان است.

تعیین مهلت نهایی برای صدور احکام بازنشستگی

طبق ابلاغیه جدید منتشر شده، تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به عنوان موعد نهایی جهت تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی کارکنان مشمول تعیین شده است. مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها موظف‌اند تمامی مراحل اداری و بررسی‌های لازم را پیش از این تاریخ به اتمام برسانند. صدور احکام قطعی بازنشستگی برای کارکنان واجد شرایط، باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ انجام پذیرد و پس از آن زمان، صدور حکم جدید مجاز نخواهد بود.

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در مواردی که حکم بازنشستگی کارکنان مشمول تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ صادر نگردد، این افراد مشمول استمرار خدمت تلقی خواهند شد. بازنشستگی این دسته از پرسنل در پایان سال تحصیلی و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه انجام می‌پذیرد. مهلت نهایی برای تکمیل فرایند بازنشستگی این گروه نیز همان تاریخ ۳۰ آبان‌ماه است و هرگونه تمدید آن غیرممکن اعلام شده است.

الزامات اداری و دریافت شناسه دفترکل

برای تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان، تکمیل به‌موقع فرایند صدور احکام و دریافت شناسه دفترکل و شماره مستمری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دریافت این شناسه‌ها پیش‌نیاز اصلی برای برقراری حقوق بازنشستگی و پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره کارکنان محسوب می‌شود. ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها موظف شده‌اند با پیگیری مستمر از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط، موانع موجود را برطرف نمایند.

استثنائات صدور حکم بازنشستگی پس از مهلت مقرر، تنها در مواردی مجاز است که ادامه خدمت کارمند نیاز قطعی نداشته باشد. این موضوع مشروط بر آن است که صدور حکم جدید منجر به ایجاد تعهد بابت حق‌التدریس نشود و حکم صادره مورد تأیید مشترک مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع قرار گیرد.

ملاک‌های اجرایی و ضوابط شیوه‌نامه نیروی انسانی

ملاک عمل در ساماندهی و اجرای فرایند بازنشستگی نیروهای آموزشی، شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ است. مواد ۱۱ و ۱۵ این شیوه‌نامه که مربوط به ضوابط عمومی می‌باشد و ماده ۸ آن که به تأمین نیروی انسانی اختصاص دارد، ضوابط اصلی تعیین تکلیش کارکنان محسوب می‌شوند. فرایند شناسایی، بررسی و انجام مراحل اداری باید دقیقاً مطابق با الزامات این اسناد انجام شود.

وزارت آموزش و پرورش مسئولیت حسن اجرا و نظارت مستمر بر رعایت ضوابط را بر عهده مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها گذاشته است. این مدیران موظف‌اند پاسخ‌گوی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ابلاغیه جدید باشند. اجرای صحیح، دقیق و یکسان مفاد این دستورالعمل برای تضمین حقوق تمامی فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور ضروری است.