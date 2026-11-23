هیئت مدیره انویدیا با رأی یک‌صدا جنسن هوانگ را به عنوان رئیس و مدیر عامل برگزید. دونالد ترامپ از تصمیم حمایت کرد و سهام شرکت نزدیک به ۳۰ درصد رشد نمود.

جنسن هوانگ روز دوشنبه دوم آذر به عنوان رئیس، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انویدیا ، غول فناوری و تراشه‌های پیشرفت هوش مصنوعی ، مجدداً ابقا شد. هیئت مدیره این شرکت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اعضای آن با رأی یک‌صدا به بازگشت جنسن هوانگ به مدیریت کلان شرکت رای داده‌اند. این تصمیم با تأکید شدید بر این موضوع همراه بود که حضور هوانگ در رأس این سازمان، هیچ‌گونه خطری برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد.

تأییدیه قضایی و پایان شایعات جاسوسی

این ابقا پس از ماه‌ها ابهام و فشار ناشی از تلاش‌های نهادهای اطلاعاتی خارجی برای هدف قرار دادن جنسن هوانگ رخ داده است. پیش‌تر جنسن هوانگ به دلیل رابطه با یک زن بازرگان چینی که برخی منابع احتمال جاسوس بودن او را مطرح کرده بودند، از سمت‌های مدیریتی‌اش در انویدیا کناره‌گیری کرده بود. اما مدتی بعد، درباره جاسوسی‌بودن زنی که با آقای هوانگ رابطه عاطفی داشته، تردیدهای جدی مطرح شد و حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تأکید کرد که سند و مدرکی حاکی از جاسوسی او ندیده است. امروز نیز دونالد ترامپ در آستانه سفر هفتۀ گذشتۀ خود به شنژن برای شرکت در نشست "آسیا-پاسیفیک"، در پاسخ به خبرنگاران برخی رسانه‌ها را متهم کرد که هر زن زیبای چینی را که وارد آمریکا می‌شود، جاسوس می‌خوانند. دونالد ترامپ همچنین با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، ضمن حمایت از تصمیم هیئت مدیره انویدیا، نوشت که دادستانی کل این کشور هم تأیید کرده است هیچ مدرکی دال بر درگیر بودن جنسن هوانگ در هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.

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حمایت مستقیم ترامپ از اقتصاد آمریکا

دونالد ترامپ در پست اخیر خود بر اهمیت استراتژیک جنسن هوانگ برای اقتصاد کلان ایالات متحده تأکید کرد. او نوشت که نه‌تنها شرکت انویدیا بلکه کل اقتصاد ایالات متحده، از ابقای آقای هوانگ در سمت رهبری این غول فناوری بهره‌مند می‌شوند. اعضای هیئت مدیره انویدیا نیز افزودند که این شرکت به همکاری با تحقیقات دولتی در زمینه بررسی تهدیدات امنیتی و شفاف‌سازی موضوع ادامه خواهد داد. جنسن هوانگ بیش از ۳۰ سال در سمت ریاست این شرکت حضور داشته و نقش بسیار پررنگی در رشد و توسعه آن داشته است. حضور طولانی‌مدت او نشان‌دهنده ثبات مدیریتی و تخصص فنی‌ای است که برای حفظ جایگاه انویدیا در رقابت‌های جهانی هوش مصنوعی ضروری به نظر می‌رسد.

جهش ۳۰ درصدی ارزش سهام انویدیا

در پی اعلام خبر ابقای جنسن هوانگ در رأس انویدیا، واکنش فوری بازارهای مالی ثبت شد و ارزش سهام این شرکت، حتی پیش از آغاز معاملات، نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرد. این جهش قیمتی نشان‌دهنده اطمینان سرمایه‌گذاران به ثبات آینده شرکت و رفع ابهامات حقوقی پیرامون مدیریت آن است. خبر کناره‌گیری او از مدیریت انویدیا در هفتۀ گذشته باعث بدترین سقوط ارزش سهام این شرکت از سال ۲۰۰۸ شده بود که با تصمیم جدید هیئت مدیره و تأییدیه‌های بالا سطحی، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف شد.

آینده مدیریت و جایگاه استراتژیک انویدیا

ابقای جنسن هوانگ با تأیید مقامات عالی‌رتبه ایالات متحده، مسیر شرکت انویدیا را برای ادامه پیشرفت‌های تکنولوژیک هموارتر می‌کند. این تصمیم که تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای و امنیتی قرار داشت، اکنون با استناد به فقدان مدرک جاسوسی، به یک پیروزی مدیریتی تبدیل شده است. جنسن هوانگ با حفظ جایگاه خود به عنوان رئیس، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، می‌تواند بر استراتژی‌های بلندمدت انویدیا در بازار تراشه‌های هوش مصنوعی تمرکز کند. این تداوم در مدیریت، به ویژه در شرایطی که رقابت در صنعت فناوری شدت گرفته، می‌تواند به حفظ مزیت رقابتی انویدیا در سطح جهانی کمک شایانی کند.