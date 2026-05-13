ابراهیم تهامی، یکی از بهترین نسل‌های تاریخ فوتبال ایران، در مصاحبه‌ای با تسنیم از بی‌توجهی مسئولان و عدم تماس اعضای تیم ملی ایران با خود گلایه کرد. او همچنین از شرایط اقتصادی نامناسب و عدم پرداخت بیمه تکمیلی خود در دوران بازیگری گلایه داشت.

فوتبال خوزستان در دهه‌های گذشته سرشار از استعدادهایی بوده که در موفقیت‌های ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند. بازیکنانی چون حسین کعبی، ایمان مبعلی، پژمان منتظری و سهراب بختیاری‌زاده در 20 سال اخیر هر کدام جایگاهی ثابت در تیم ملی ایران برای خود دست و پا کردند و نام بزرگانی چون محراب شاهرخی و اکبر افتخاری از خوزستان به موفقیت‌های ملی گره خورده است.

به گزارش تسنیم، ابراهیم تهامی یکی از بازیکنان تیم 1998 بود که از نگاه برخی از فوتبالدوستان، بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران بوده است. تهامی در دیدار معروف ایران - استرالیا برای تیم ملی بازی کرد و در صحنه گل اول هم تأثیرگذار بود، اما قبل از جام جهانی 1998 پشت خط ماند و مسافر فرانسه نشد.

او در دوران فوتبال خود به‌جز دوره کوتاهی که برای الساحل کویت به میدان رفت، بقیه عمر فوتبالی خود را در استان خوزستان سپری کرد. مرد شیرین‌زبان فوتبال ایران که خاطراتش از دوران بازیگری و 15 دریبل در یک صحنه در ذهن اهالی فوتبال مانده، از اسفند 1404 و پس از سکته مغزی در مسیر درمان خود با چالش‌های اقتصادی مواجه شده است.

تهامی پیش‌تر از بی‌توجهی اهالی فوتبال به‌ویژه اعضای تیم ملی ایران نسبت به خودش گلایه کرده بود. 20 روز بعد از آن مصاحبه، مجدداً سراغ ستاره تکنیکی سابق فوتبال خوزستان رفتیم و با او گفت‌وگو کردیم. در گفت‌وگوی قبلی از بی‌توجهی استاندار و مقامات ورزش استان خوزستان گلایه کردید. آیا توجه مسئولان به سوی شما جلب شد؟ انتظار بیشتری از مدیران استان خوزستان و کشور داشتم و هنوز کاری در این زمینه انجام نداده‌اند.

هر جلسه فیزیوتراپی سه میلیون تومان هزینه دارد و برای کاردرمانی و گفتاردرمانی باید حدود 2 میلیون تومان پول بدهم، اما ندارم. به‌خاطر همین هزینه‌ها دو روز است که فیزیوتراپی نرفته‌ام. شرایط خودم هم تاکنون تغییری نکرده است. اعضای تیم ملی ایران با شما صحبت کرده‌اند؟

هیچ تماسی با من نگرفتند. انتظار زیادی از قلعه‌نویی داشتم، اما او تاکنون تماسی نگرفته است. دوست داشتم تماس بگیرند و حالم را بپرسند. محمد مایلی‌کهن زنگ زد و حالم را پرسید که همین برای من کافی است.

همبازیان سابق شما مانند علی دایی و رضا شاهرودی با شما تماس گرفتند؟ باشگاه‌های فولاد و استقلال خوزستان چطور؟ متأسفانه چنین کاری نکردند. انتظاراتی داشتم که برآورده نشد.

بیمه‌ دارید؟ قرار بود از طرف فدراسیون فوتبال، کارهای بیمه تکمیلی مرا انجام بدهند که آن را هنوز رد نکرده‌اند. قول دادند این مشکل حل شود و فکر می‌کنم تا هفته آینده برطرف خواهد شد؛ توکل به خدا





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فوتبال خوزستان استاد فوتبال خوزستان تیم ملی فوتبال ایران ابراهیم تهامی بی‌توجهی مسئولان عدم تماس اعضای تیم ملی ایران خوشحالی تهامی

United States Latest News, United States Headlines