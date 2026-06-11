سیدمحمد جمالیان، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی با اشاره به ابلاغیه آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون خدمات کشور گفت: با پیگیری‌های انجام شده و تاکید رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از سال‌ها انتظار، در سال 1405 ابلاغ و اجرایی خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شود.

سیدمحمد جمالیان ، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی با اشاره به ابلاغیه آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون خدمات ک شور گفت: با پیگیری‌های انجام شده و تاکید رئیس‌جمهور ، آیین‌نامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کش وری پس از سال‌ها انتظار، در سال 1405 ابلاغ و اجرایی خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شود چراکه مجلس شورای اسلامی همواره مطالبات بازنشستگان را از طریق تذکرهای شفاهی و کتبی نمایندگان پیگیری کرده و تقریبا هفته‌ای نبوده که موضوع بازنشستگان در صحن علنی مجلس مطرح نشود.

وی افزود: ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری نزدیک به 16 سال است که به دلیل مشکلات تامین منابع مالی اجرایی نشده و دولت‌های مختلف نیز نتوانستند این مطالبه مهم را به سرانجام برسانند .

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین این آیین نامه اظهار کرد: سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 85 در دستور کار قرار گرفت و کمیته تخصصی مربوطه نیز این آیین‌نامه را در آذرماه نهایی کرد، اما به دلیل شرایط خاص کشور و برخی مسائل پیش‌آمده، ابلاغ آن به تعویق افتاد چراکه رئیس‌جمهور اهتمام ویژه‌ای برای اجرای این قانون دارد و با توجه به انجام بخش عمده اقدامات کارشناسی و اجرایی، پیش‌بینی می‌شود آیین‌نامه اجرایی ماده 85 امسال ابلاغ و عملیاتی شود





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