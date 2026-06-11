سیدمحمد جمالیان، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی با اشاره به ابلاغیه آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون خدمات کشور گفت: با پیگیریهای انجام شده و تاکید رئیسجمهور، آییننامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از سالها انتظار، در سال 1405 ابلاغ و اجرایی خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شود.
سیدمحمد جمالیان ، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی با اشاره به ابلاغیه آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون خدمات ک شور گفت: با پیگیریهای انجام شده و تاکید رئیسجمهور ، آییننامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کش وری پس از سالها انتظار، در سال 1405 ابلاغ و اجرایی خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شود چراکه مجلس شورای اسلامی همواره مطالبات بازنشستگان را از طریق تذکرهای شفاهی و کتبی نمایندگان پیگیری کرده و تقریبا هفتهای نبوده که موضوع بازنشستگان در صحن علنی مجلس مطرح نشود.
وی افزود: ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری نزدیک به 16 سال است که به دلیل مشکلات تامین منابع مالی اجرایی نشده و دولتهای مختلف نیز نتوانستند این مطالبه مهم را به سرانجام برسانند .
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین این آیین نامه اظهار کرد: سال گذشته با دستور رئیسجمهور، تدوین آییننامه اجرایی ماده 85 در دستور کار قرار گرفت و کمیته تخصصی مربوطه نیز این آییننامه را در آذرماه نهایی کرد، اما به دلیل شرایط خاص کشور و برخی مسائل پیشآمده، ابلاغ آن به تعویق افتاد چراکه رئیسجمهور اهتمام ویژهای برای اجرای این قانون دارد و با توجه به انجام بخش عمده اقدامات کارشناسی و اجرایی، پیشبینی میشود آییننامه اجرایی ماده 85 امسال ابلاغ و عملیاتی شود
مجمع نمایندگان استان مرکزی سیدمحمد جمالیان روز خانواده تکریم بازنشستگان ابلاغیه آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون خدمات ک آییننامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کش تدوین آییننامه اجرایی ماده 85 کمیته تخصصی مربوطه ابلاغ آن به تعویق افتادن رئیسجمهور اجرای این قانون دولتهای مختلف مطالبه مهم تامین منابع مالی تدوین آییننامه اجرایی ماده 85 در دستور کار قر بخش عمده اقدامات کارشناسی و اجرایی پیشبینی میشود آییننامه اجرایی ماده 85 امسال تحقق کامل مطالبات مرتبط با همسانسازی و افزایش
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