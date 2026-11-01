آیین بزرگداشت علامه حافظیان رضوی در مشهد برگزار شد

مراسم بزرگداشت حکیم و عارف علامه سید ابوالحسن حافظیان رضوی با حضور اساتید و علاقه‌مندان در مشهد برگزار شد. جزئیات مراسم را بخوانید.

مراسم بزرگداشت علامه سید ابوالحسن حافظیان رضوی، حکیم و عارف برجسته الهی، روز یکشنبه دهم آبان ماه سال یازدهم هجری خورشیدی با حضور پرشمار استادان حوزه و دانشگاه و علاقه‌مندان به عرفان اسلامی در شهر مشهد برگزار شد. این آیین که با همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار گردید، فرصتی برای تجلیل از جایگاه معنوی، علمی و اخلاقی این شخصیت بزرگ فراهم آورد تا میراث ارزشمند ایشان به نسل حاضر و آینده معرفی شود.

ویژگی‌های برجسته شخصیت علامه حافظیان

استاد و پژوهشگر حکمت و عرفان اسلامی که در این مراسم سخنرانی کرد، با استناد به کتاب اشارات و تنبیهات شیخ‌الرئیس ابن‌سینا، مراتب و مقامات عارفان را تشریح نمود. وی بیان کرد که ابن‌سینا در بیان مقامات عارفان به اسرار و احوالی اشاره می‌کند که برخی از این امور در وجود عارفان پنهان است و برخی دیگر در قالب کرامات و آثار معنوی آشکار می‌شود. این مقامات باطنی مورد انکار منکران است، اما اهل معرفت عظمت و اهمیت آن را به خوبی درمی‌یابند.

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سخنران اصلی مراسم با اشاره به آشنایی و دیدارهای خود با علامه حافظیان، سه ویژگی برجسته از شخصیت ایشان را یادآور شد. اولین ویژگی، نقش و توفیق کم‌نظیر ایشان در ساخت ضریح مطهر حرم رضوی بود که به همت و پیگیری مستمر آن مرحوم و همراهانش به انجام رسید. این اقدام عمرانی و معنوی، یکی از مهم‌ترین خدمات ایشان به خادمان و زائران حرم مطهر رضوی محسوب می‌شود.

دومین جلوه شخصیت حافظیان، تألیف اثر ارزشمند لوح محفوظ بود. گوینده این مطلب تصریح کرد که اگرچه وی در علوم حروف و اعداد تخصصی ندارد، اما عظمت این اثر چنان آشکار است که حتی فرد فاقد آشنایی با مبانی این علوم نیز می‌تواند دریابد که با اثری عادی و حاصل روش‌های معمول روبه‌رو نیست. او افزود که در آفرینش این اثر، عنایات و افاضات الهی دخیل بوده است و نشان‌دهنده عمق بصیرت معنوی مولف آن است.

مولف کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر بر ملاصدرا، سومین ویژگی برجسته علامه حافظیان را خدمت بی‌چشمداشت به مردم عنوان کرد. وی یادآوری کرد که در خانه ایشان به روی نیازمندان، بیماران و گرفتاران همواره باز بود و مردم با امید به آنجا مراجعه می‌کردند. ایشان با وجود مراجعات فراوان، هیچ‌گونه چشمداشت مادی نداشت و به گفته خودشان، در تمام آن مدت جز یک نسخه قرآن خطی که از آیت‌الله بروجردی دریافت کرده بودند، چیزی از کسی نپذیرفته بودند.

نقش انجمن در معرفی میراث معنوی علامه

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این مراسم بر ضرورت شناخت و معرفی شخصیت‌هایی مانند علامه حافظیان تأکید کرد و گفت که بیش از سه سال پیش، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در تماس تلفنی پیشنهاد برگزاری مجلسی برای بزرگداشت حافظیان را مطرح نمود. ایشان معتقد بودند که حیف است شخصیتی با آن جایگاه و آوازه در خارج از مرزهای ایران، در کشور خودمان آن‌گونه که شایسته است شناخته نشده باشد. این ایده در نهایت با همکاری فرزند فرهیخته و شاعره علامه و پیوستن دوستان دیگر به این جمع، محقق شد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به جایگاه معنوی و عرفانی علامه حافظیان اظهار داشت که آنچه شخصیت‌هایی چون ایشان را ماندگار می‌کند، صرفاً دانش‌ها و علومی نیست که بر آن‌ها احاطه داشته‌اند. بلکه ارتباط وثیق و تنگاتنگی است که با خداوند برقرار کرده‌اند. وی افزود که هیچ‌یک از علوم و دانش‌ها به‌تنهایی راه رسیدن به حقیقت را نمی‌گشاید، مگر به اذن الهی و به لطف و کرم پروردگار و این امر، راز ماندگاری آثار معنوی ایشان است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجمن برای معرفی بیشتر شخصیت علامه حافظیان بیان کرد که کتابی مشتمل بر خاطرات، نوشته‌ها و مقالات افرادی که با ایشان حشر و نشر داشته‌اند یا درباره زندگی و شخصیتشان تحقیق کرده‌اند، آماده شده است. این کتاب هم‌زمان با این آیین در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. همچنین انجمن درخواست صدور تمبر یادبود علامه حافظیان را به اداره پست ارائه کرده و طرح پیشنهادی نیز ارسال شده است. امید می‌رود این تمبر به‌زودی منتشر شود تا خاطره این عارف بزرگ در میان عموم مردم زنده بماند.

ضرورت معرفی عرفان اصیل به نسل جوان

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دشواری سخن گفتن درباره شخصیت‌های بزرگ عرفانی اظهار کرد که به تعبیر سعدی به صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی و به قول حافظ قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز. شرح احوال این بزرگان فراتر از بیان و تقریر است. یکی از دشواری‌های معرفی این شخصیت‌ها آن است که بسیاری از آنان در زمان حیات خود تمایلی به سخن گفتن درباره خویش یا برگزاری مراسم بزرگداشت نداشتند.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت معرفی عرفان اصیل اسلامی به نسل جوان خاطرنشان کرد که امروز جهان با بحران معنویت روبه‌روست. در چنین شرایطی باید به‌جای گرایش به عرفان‌های نوظهور و جریان‌های انحرافی، شخصیت‌هایی چون حافظیان و میراث معنوی آنان را به جامعه معرفی کنیم. وی همچنین به ارادت حافظیان به امام خمینی اشاره کرد و گفت که این ارادت را می‌توان در شناخت ایشان از ابعاد عرفانی و روحیه مبارزاتی امام جست‌وجو کرد. حافظیان حتی در دوران اقامت امام در نوفل‌لوشاتو، با آینده‌نگری و فراست، رفتن ایشان به فرانسه را به سود پیشبرد انقلاب می‌دانست.

حسینی در پایان با اشاره به شب‌زنده‌داری، تهجد و تحمل رنج بیماری از سوی حافظیان، این ویژگی‌ها را جلوه‌ای از سلوک معنوی و استقامت آن عارف بزرگ دانست. رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی نیز برای حاضران قرائت شد و پایان‌بخش این آیین معنوی و فرهنگی بود که به پاسداشت دانش، عرفان و ایثارگری‌های علامه سید ابوالحسن حافظیان رضوی اختصاص یافت و یادآور شد که خدمت خالصانه به مردم و تربیت شاگردانی که منشا امید و یاری‌رسانی به نیازمندان بودند، از میراث معنوی ماندگار ایشان است.