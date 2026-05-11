در سالهای اخیر ایده« رایگانشدن کامل حملونقل عمومی» گاه به عنوان راهکار سریع برای کاهش ترافیک، بهبود عدالت اجتماعی و تشویق شهروندان به استفاده از حملونقل همگانی مطرح میشود.
در نگاه نخست، این ایده جذاب به نظر میرسد؛ زیرا حذف هزینه بلیت میتواند دسترسی شهروندان به خدمات حملونقل را آسانتر کند. با این حال، تجربههای جهانی و اصول برنامهریزی شهری نشان میدهد رایگانسازی کامل حملونقل عمومی، نه تنها به اهداف مورد انتظار منجر نمیشود، بلکه میتواند پیامدهای مالی و عملیاتی قابل توجهی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد. نخستین مسئله، پایداری مالی سیستم حملونقل است.
در اغلب شهرهای بزرگ جهان، بخشی از هزینههای بهرهبرداری از طریق درآمد بلیت تأمین میشود. برای مثال، در شهرهایی مانند لندن، حدود نیمی از هزینههای بهرهبرداری شبکه حملونقل از محل فروش بلیت تأمین میشود و در بسیاری از سیستمهای پیشرفته نیز این درآمد، سهم مهمی در حفظ پایداری مالی شبکه دارد
جیمز وب «ستونهای آفرینش» را به تصویر کشیدتلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا تصاویری با جزئیات بسیار بالا منظره موسوم به ستونهای آفرینش (Pillars of Creation) را ثبت کرد. در این تصویر ستارگان جدیدی از میان ابرهای متراکم گاز و غبار در حال شکل گیری هستند.
KARAVANSARAY DU KOHAK: یکی از آثار معماری سنگی ایران در حال تخریبکاروانسرای دو کوهک که به دلیل ویژگی های آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است، به دلیل بیتوجهی به وضعیت این اثر در حال تخریب است. برخی مردم محلی از سنگهای این کاروانسرای تاریخی برای ساخت و ساز خانههای خود استفاده کردهاند.
آخرین فیلم فرهادی در بازار کنپروژه جدید سینمایی اصغر فرهادی با عنوان «داستانهای موازی» در بازار جشنواره کن «Marché du film» به خریداران بینالمللی عرضه میشود. به گزارش سینماسینما، فیلم «داستانها موازی» که فرهادی قرار است در فصل پائیز با حضور جمعی از ستارگان سینمای فرانسه مقابل دوربین برد، چند روز دیگر و در بازار فیلم جشنواره کن به خریداران بینالمللی معرفی و عرضه خواهد شد.
آندره مالرو و بازتعریف جشنواره کنبه گزارش گروه رسانهای شرق، جشنواره بینالمللی فیلم کن، در کنار وجه سینمایی و هنری خود، یکی از مهمترین صحنههای سیاستگذاری فرهنگی در قرن بیستم بوده است؛ و بیتردید، نام آندره مالرو، نویسنده، روشنفکر و وزیر فرهنگ فرانسه، با لحظهای سرنوشتساز از تاریخ این جشنواره گره خورده است: تأسیس بازار رسمی فیلم (Marché du Film) در سال ۱۹۵۹.
پساحقیقت یا بیزاری از حقیقتفرشین کاظمینیا: اخیـــرا کتــاب «پسـاحقـــیقت یا بیـــزاری از حقــیقت» (La Post-vérité ou le dégoût du vrai) اثر کلودین تیرسلن (Claudine Tiercelin) را خواندم و به نظرم فلسفهپردازی جذاب و مفیدی رسید؛ متنی که برای زندگی امروز ما نوشته شده و خواننده، مدلولهای بارز دالها و گزارههای مفهومی آن را میتواند بدون کمترین زحمت پیرامون خود بیابد و درک...
