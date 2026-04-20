آینده تاریک اقتصاد ایران؛ احتمال شکستن رکورد تورم تاریخی با عبور از مرز ۱۲۰ درصد

تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی و سیاست‌های اقتصادی، نرخ رسمی تورم ایران تا پایان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و در صورت تکرار روند زمستان ۱۴۰۴، می‌تواند رکورد تاریخی ۱۲۰ درصد را ثبت کند.

بررسی‌های آماری و تحلیل‌های اقتصاد ی انجام شده توسط بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی و نگران‌کننده قرار گرفته است. تحلیل دقیق داده‌های تورم ماهانه در پنج سال اخیر حکایت از آن دارد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوهای اقتصاد ی، نرخ رسمی تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ در سطحی بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت خواهد شد.

این در حالی است که اگر سیاست‌های کلان اقتصادی و شرایط محیطی به شکلی پیش برود که روند رشد قیمت‌ها مشابه ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ باقی بماند، نرخ تورم دوازده‌ماهه تا پایان اسفندماه می‌تواند از مرز ۱۲۰ درصد عبور کرده و رکورد تاریخی تورم ایران را که متعلق به سال ۱۳۲۲ بود، جابه‌جا کند. این تحلیل بر پایه چهار سناریوی متفاوت تنظیم شده است که تمامی آن‌ها بر پایه داده‌های واقعی بازار و نرخ رشد ماهانه قیمت اقلام مصرفی استوار هستند. در تحلیل این وضعیت، پارامترهای مختلفی دخیل هستند که ماهیت فصلی تورم در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، الگوهای رفتاری قیمت‌ها در ماه‌هایی نظیر تیر و مهر، به طور سنتی با نوسانات متفاوتی نسبت به مرداد و آبان مواجه است. با این حال، در ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال گذشته، جهش قیمت‌ها به قدری سریع بود که مجموعاً شاهد افزایش ۲۵ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بودیم. عواملی نظیر حذف ارز ترجیحی، بی‌ثباتی‌های ناشی از تنش‌های داخلی، و بحران‌های امنیتی و بین‌المللی که مستقیماً در درگیری‌های مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت‌های خارجی تجلی یافت، موتور محرکه این تورم افسارگسیخته بوده است. در سناریوی میانه، یعنی اگر روند افزایش ماهانه قیمت‌ها مشابه میانگین پنج سال اخیر باشد، نرخ تورم در پاییز به ۶۵ درصد می‌رسد و در پایان سال نیز حول و حوش ۶۰ درصد باقی می‌ماند که این امر فشاری مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد وارد خواهد کرد. بحران اقتصادی کنونی تنها محدود به اعداد و ارقام نیست؛ بلکه پیامدهای انسانی گسترده‌ای را به همراه داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود دو میلیون نفر در نتیجه شرایط جنگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، شغل خود را از دست داده‌اند. همزمانی این موج بیکاری و تعدیل نیرو با رشد سه‌رقمی تورم، معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را در لبه پرتگاه فاجعه قرار داده است. عدم قطعیت در مورد توافق‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را با بن‌بست مواجه کرده و باعث شده است که تجارت خارجی به شدت آسیب ببیند. اگر وضعیت فعلی که نه صلح است و نه جنگی تمام‌عیار، ادامه پیدا کند، کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند منجر به جهش‌های ناگهانی در قیمت ارز شود که خود به معنای وخیم‌تر شدن وضعیت شاخص قیمت‌ها خواهد بود. وزارت امور خارجه و نهادهای تصمیم‌گیر نیز در شرایطی قرار دارند که باید برای حفظ ساختار اقتصادی در برابر فشارهای فزاینده، تصمیمات استراتژیک سخت و فوری اتخاذ کنند، چرا که هرگونه تعلل در مدیریت اقتصادی می‌تواند منجر به تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی گردد





