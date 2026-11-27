گزارش واشنگتن پست نشان می‌دهد خسارت حمله پهپادی به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است و پنتاگون در حال بررسی انتقال نیروها به اسرائیل و اردن است.

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست منتشر شده در جمعه ششم آذر، پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین ، نه ماه پس از آغاز درگیری‌ها، با هدف قرارگیری صدها پهپاد و موشک از سوی جمهوری اسلامی مواجه شد. این حمله گسترده منجر به آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی در منطقه منامه شده و آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را در سایه‌ای از ابهام فرو برده است.

برآوردها نشان می‌دهد که خسارت مادی وارد شده به این پایگاه احتمالاً بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود، رقمی که دولت دونالد ترامپ تا حد زیادی از اذعان به آن خودداری کرده است. با وجود آمار اولیه، منظره شهر نشان می‌دهد که بخش‌های وسیعی از مجتمع نظامی خالی از سکنه شده و تنها درصد بسیار کوچکی از جمعیت پیشین که بیش از ۸ هزار نفر بودند، در محل باقی مانده‌اند.

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بررسی انتقال نیروها و خروج از منطقه

آینده حضور آمریکا در این پایگاه و سراسر منطقه خلیج فارس نامشخص است، زیرا پنتاگون در حال بررسی جدی انتقال نیروهای خود از منطقه به اسرائیل و اردن است. دو مقام نیروی دریایی آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، تایید کردند که نیروی دریایی به‌تازگی بررسی شکل حضور آینده خود در این پایگاه به شدت آسیب‌دیده را آغاز کرده است.

با این حال، هنوز هیچ برنامه مشخصی برای بازگشت یا بازسازی ارائه نشده است. یکی از مقامات نظامی اعلام کرد تا زمان حل‌وفصل این مسائل امنیتی، نزدیک شدن به پایگاه غیرمنطقی خواهد بود. در بیانیه رسمی نیز نیروی دریایی آمریکا به واشنگتن پست اعلام کرد که در حال حاضر چیزی برای اعلام وجود ندارد و نمی‌توان درباره رایزنی‌های داخلی اظهارنظر کرد.

جایگزینی فرماندهی مرکزی و تاکتیک‌های جدید

یکی از مقامات نیروی دریایی آمریکا توضیح داد که ماموریت اصلی پایگاه پشتیبانی در بحرین، یعنی ایفای نقش به‌عنوان مقر نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه، می‌تواند از داخل ایالات متحده نیز انجام شود. این مقام اشاره کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا یا همان سنتکام هم‌اکنون از شهر تامپا در ایالت فلوریدا و عملیات نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه نیز از پایگاه هوایی شاو در ایالت کارولینای جنوبی اداره می‌شود.

مزیت اصلی حضور فیزیکی در بحرین، نشان‌دهنده مشارکت مستقیم آمریکا در تحولات منطقه و تسهیل دیدارهای حضوری با متحدان خلیج فارس بود. اما مقامات آمریکایی معتقدند در آینده می‌توان این اهداف دیپلماتیک و نظامی را با پرواز مقامات به منطقه محقق کرد، بدون آنکه نیاز به بازسازی کامل و پرهزینه پایگاه نظامی باشد.

واکنش‌های بین‌المللی و اعتراضات منطقه‌ای

در سطح بین‌المللی، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، جمعه ششم آذر با اشاره به تکذیب پرتاب پهپادها از خاک ایران توسط جمهوری اسلامی، اعلام کرد که نیروهای نیابتی تهران نیز پهپادهای ساخت ایران را در اختیار دارند. او افزود که جمهوری اسلامی برای مشارکت در یک کمیسیون تحقیق مشترک با ایتالیا و کویت درباره این حمله آمادگی نشان داده است.

وزارت امور خارجه کویت نیز جمعه با احضار محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، یادداشت اعتراضی درباره تداوم حملات به خاک کویت تسلیم کرد. این حملات که شامل حمله پهپادی پنجم آذر به یکی از مراکز حیاتی بود، منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی و زخمی شدن یک شهروند کویتی و یک شهروند پاکستانی شد.

تبعات اجتماعی و شکاف‌های داخلی در بحرین

حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، با محکومیت قاطعانه این حملات، آن‌ها را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و نقض جدی حقوق بین‌الملل دانست. او با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی دفاع از خود را برای کویت محفوظ شمرد و جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول این حملات و پیامدهای آن خواند.

در سطح شهر منامه، اگرچه آثار خسارت به پایگاه هنوز از بزرگراه‌های اصلی قابل مشاهده است، واکنش‌های شهروندی متفاوت است. برخی بحرینی‌ها که معاششان به حضور پایگاه وابسته بود، خواهان بازگشت ملوانان آمریکایی و خانواده‌های‌شان هستند. در مقابل، بخش دیگری از مردم و کارشناسانی مانند احمد الوداعی از موسسه بحرینی حقوق و دموکراسی، معتقدند حضور آمریکا امنیت را تامین نکرده و نتیجه‌ای معکوس داشته است.