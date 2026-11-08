آیزنکوت ماموریت تشکیل دولت به هرتزوگ واگذار شد

گادی آیزنکوت توسط اسحاق هرتزوگ برای تشکیل دولت جدید مامور شد. او خواستار دولت اضطراری برای مقابله با تهدیدات ایران و پایان جنگ غزه است. فرصت ۲۸ روزه برای او آغاز شده است.

اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل، رسماً ماموریت تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت واگذار کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنش‌های منطقه‌ای با جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. هرتزوگ در مراسم رسمی روز یکشنبه ۱۷ آبان، این مسئولیت سنگین را بر دوش رهبر حزب یاشار گذاشت.

تهدیدات ایران و الزامات تشکیل دولت

هرتزکو صراحتاً اعلام کرد که ایران تهدیدات و توطئه‌های خود را حتی برای یک لحظه متوقف نمی‌کند. او خواستار تشکیل دولتی شد که بتواند همزمان با مقابله امنیتی، چشم‌انداز سیاسی جدیدی ایجاد کند. هرتزوگ بر ضرورت اجرای طرح ۲۰ ماده‌ای درباره غزه و مذاکرات با لبنان تاکید ویژه داشت. او همچنین اولویت‌هایی مانند مقابله با تحریم‌ها و حل مشکل خدمت سربازی را برشمرد. درخواست هرتزوگ این بود که آیزنکوت دولتی پایدار برای تمام شهروندان بدون تبعیض سیاسی تشکیل دهد.

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شرایط سخت‌گیرانه آیزنکوت برای ائتلاف

گادی آیزنکوت بلافاصله پس از دریافت ماموریت، شرایط سختی را برای تشکیل دولت مشخص کرد. او بر باز بودن جبهه‌های جنگ و محقق نشدن اهداف نظامی تاکید ورزید. آیزنکوت اعلام کرد که اسرائیل فرصتی برای وقت‌کشی یا برگزاری انتخابات مکرر ندارد. او خواهان تشکیل فوری یک دولت اضطراری ملی شد. شروط اصلی آیزنکوت شامل پذیرش ماهیت یهودی و دموکراتیک اسرائیل و تعهد به نابودی توان حکمرانی حماس بود.

وضعیت کرسی‌های کنست و رقابت با نتانیاهو

نتایج رایزنی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهد که فراکسیون‌های ۶۷ نماینده‌ای آیزنکوت را پشتیبانی می‌کنند. در مقابل، ۴۶ نماینده از بنیامین نتانیاهو حمایت کردند و هفت نماینده نیز نامزدی معرفی نکردند. اگرچه لیکود بزرگترین حزب است، اما آیزنکوت شانس بیشتری برای کسب رای اعتماد دارد. در انتخابات پنجم آبان، بلوک نتانیاهو ۵۳ کرسی و احزاب مخالف ۴۸ کرسی به دست آوردند. رهبر فهرست مشترک عربی اعلام کرد که تماس‌ها با آیزنکوت رسمی نیست اما برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو آماده همکاری است.

زمان‌بندی محدود و سناریوهای سیاسی آینده

گادی آیزنکوت تنها ۲۸ روز زمان دارد تا دولت خود را تشکیل دهد. این مهلت ممکن است ۱۴ روز دیگر نیز تمدید شود. تحلیلگران انتظار دارند مذاکرات طولانی و دشواری در پیش باشد. مسیرهای احتمالی برای آیزنکوت شامل تشکیل دولت اقلیت با حمایت خارج از کابینت یا ائتلاف با احزاب ارتدوکس است. تشکیل دولت وحدت ملی با نتانیاهو نیز همچنان یک گزینه دور از دسترس محسوب می‌شود.

تشدید تنش‌های امنیتی و تحریم‌های بین‌المللی

در موازات تحولات سیاسی، تنش‌های امنیتی در مناطق مختلف افزایش یافته است. دونالد ترامپ در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان حمله مجدد را به امضای توافق با تهران مرتبط دانست. او سه ناو هواپیمابر در منطقه مستقر کرده و اهداف زیرساختی مانند ۳۸ پل را هدف قرار داده است. کارگروه ضد تحریم در فلوریدا بر جلوگیری از انتقال فناوری دوگانه به ایران تمرکز دارد. سازمان عملیات دریایی بریتانیا نیز دو حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۶ آبان را تایید کرد.