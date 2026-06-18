در سخنرانی خود در حرم امام، آیتالله سیدحسن خمینی از نقش ارادهٔ مردم، ایثار نیروها و مدیریت کارآمد وزارت جهاد کشاورزی در عبور از تهدیدات دریایی و اقتصادی سخن گفت و بر ضرورت همبستگی ملی برای حفظ پیروزی تأکید کرد.
آیتالله سیدحسن خمینی ، پیش از ظهر دیروز در دیدار با وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حرم امام، نظراتی را دربارهٔ جنگ اخیر و دستاوردهای آن ارائه داد.
او با اشاره به روزهای سختی که بهمنظور حفظ استقامت ملت و ارادهٔ ملی طی شد، بیان کرد که ایران با تکیه بر توکل به خدا، ایثار نیروهای مسلح و حمایت گستردهٔ مردم، توانست در برابر تهدیدات خارجی بهراستی پیروز شود. این پیروزی نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر اقتصادی نیز برای کشور معنیدار بود؛ چرا که تمام فروشگاهها پر از کالاهای ضروری بودند و کمبودی در اقلام اساسی یا غیر اساسی بروز نداد.
روحیهٔ بزرگ مردم، که همواره بهعنوان ستون اصلی مقاومت شناخته میشود، باعث شد که حتی در شرایط جنگ، بازارها بهصورت عادی کار کنند و هیچ خللی در زنجیرهٔ تأمین کالاها ایجاد نشود
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