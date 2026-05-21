آیتالله نوری همدانی در صحبتهای خود به حضور پرشور و گسترده مردم در تجمعات شبانه اشاره کردند و با تاکید بر ضرورت تقویت این حضور،انیلا میدهند. در ادامه، وحدت ملی و انسجامی را یک اصل اساسی برای جامعه شمردند و افزودند که باید در این اجتماعات به گونه ای عمل شود که اختلاف میان افراد نداشته باشد و فقط صدای وحدت آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد. همچنین، یادآوری کردند که در فرصتهای مختلف باید هم به تلاشهایمان برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، و هم برای صلحآمیز شدن اوضاع بین منطقه و خاورمیانه، ادامه دهیم.
