آیتالله سبحانی در دیدار با دکتر پزشکیان، وحدت کلمه و انسجام را برای پیروزی بر بحران توصیف کرد و با اشاره به مسئله گرانفروشی، به طبقه پایین جامعه توجه کرد. همچنین، با بیان اینکه اسلام به مذاکره دعوت میکند یا به مخاصمه، نتیجه مذاکرات را مورد ارزیابی قرار داد.
آیتالله سبحانی گفت: اگر واقعاً توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواستههای ملت را تأمین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.
ما همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که انشاءالله راهحل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم؛ هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند. آیتالله جعفر سبحانی در این دیدار اظهار کرد: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا» قرآن مجید میفرماید: به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه دوری بجویید.
در اینجا یک نکته وجود دارد که چرا خداوند میفرماید «بحبلالله» و نمیفرماید «بالقرآن»؟ شاید نظر این باشد که جمعیتی که متفرق باشند و انتظام خود را از دست بدهند، مانند آدمی هستند که در چاه افتاده است. اگر بخواهیم او را نجات بدهیم، چه کار میکنیم؟ ریسمان یا طنابی را برای او میفرستند، به آن چنگ میزند و بیرون میآید.
اگر بخواهیم انشاءالله از این بحران بیرون بیاییم، در درجه اول وحدت کلمه و انسجام، قدم اول پیروزی ماست؛ اینکه یک صدا باشد و یک مطلب مطرح باشد. البته «همه» به آن معنایی که در سیاست استعمال میکنند
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