این موضوع، به دلیل واژگان مانند کیک زرد، سانتریفیوژ، UF6، غنی‌سازی و غیره در اخبار ایران، به یادآوری بحران، بی‌ثباتی، تحریم و جنگ مرتبط است. همچنین، این موضوع، کشور را در معرض تحریم‌های سنگین قرار داده و برخی برآوردها میزان خسارات مستقیم اقتصادی آن را در حدود سه‌ونیم تریلیون دلار ارزیابی کرده‌اند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که بخش عمده اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران احتمالا هنوز در مجتمع هسته‌ای اصفهان باقی مانده است.

در زمان تنظیم این گزارش، آتش‌بس شکننده‌ای میان ایران و آمریکا در جریان است و مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، تا حد زیادی به تعیین سرنوشت حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد گره خورده است





