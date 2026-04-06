تحلیلگران معتقدند نابودی کامل شبکه برق ایران از طریق حملات هوایی محدود غیرممکن است، اما تهدید ترامپ برای حمله به نیروگاه‌ها می‌تواند به یک فاجعه منطقه‌ای تبدیل شود و پیامدهای اقتصادی فاجعه‌باری در پی داشته باشد.

آیا تخریب شبکه برق ایران با حملات هوایی امکان‌پذیر است؟ تحلیلگران بر این باورند که نابودی کامل شبکه برق ایران از طریق حملات هوایی محدود، عملاً غیرممکن است. این امر به دلیل پراکندگی جغرافیایی و وسعت عظیم شبکه برق ایران است. به عنوان مثال، نیروگاه دماوند با مساحتی حدود ۲۰۰ هکتار، که تقریباً ۳۰ برابر میدان آزادی تهران است، دارای چندین برج خنک‌کننده و واحدهای تولیدی پراکنده است. برای از کار انداختن کامل این نیروگاه، نیاز به یک حمله گسترده و چندین نوبت حمله است.

حتی اگر این نیروگاه به طور کامل نابود شود، تنها ۳.۷ درصد از کل ظرفیت تولید برق ایران از بین خواهد رفت. بخشی از این کاهش را نیز می‌توان با توقف صادرات برق جبران کرد. حملات به پست‌های برق نیز می‌تواند باعث خاموشی‌های موقتی و محلی شود، اما این تجهیزات نسبتاً سریع قابل تعویض و بازسازی هستند. برای مثال، پس از انفجار در پست‌های برق غرب تهران و کرج، برق پس از مدت کوتاهی، حدود یک ساعت، وصل شد. بنابراین، آنچه ترامپ تهدید می‌کند، «نابودی کامل» شبکه برق ایران نیست، بلکه «ضربه زدن نمادین» به چند نیروگاه بزرگ است. اما حتی همین ضربه نمادین هم می‌تواند به یک فاجعه منطقه‌ای منجر شود، زیرا ایران اعلام کرده است که در صورت حمله به نیروگاه‌هایش، تأسیسات انرژی کشورهای متحد آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این تهدید، جنگ را از یک درگیری محدود به یک فاجعه تمام‌عیار منطقه‌ای تبدیل می‌کند و کل منطقه خاورمیانه را در معرض بی‌ثباتی و تنش قرار می‌دهد.\در صورت عملی شدن این تهدیدات، تأسیسات انرژی کشورهای عربستان، امارات، کویت، قطر و بحرین، که همگی در تیررس ایران قرار دارند، هدف قرار خواهند گرفت. این امر به معنای اختلال کامل در عرضه انرژی جهان است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی «۶ دبلیو ریسرچ»، بازار برق خاورمیانه یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بازارهای در حال رشد جهان است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در توسعه نیروگاه‌های گازی، انرژی تجدیدپذیر و شبکه‌های برق انجام داده‌اند. تخریب این تأسیسات، نه تنها میلیاردها دلار سرمایه را نابود می‌کند، بلکه توانایی این کشورها را برای تأمین برق مورد نیاز صنایع و جمعیت رو به رشد خود نیز از بین می‌برد. بر اساس گزارش شرکت ضمانت سرمایه‌گذاری و صادرات عرب (ضمان)، کشورهای عربی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۶۰ پروژه انرژی خارجی به ارزش بیش از ۳۵۱ میلیارد دلار جذب کرده‌اند. امارات با ۵۷ پروژه به ارزش ۸۸.۵ میلیارد دلار، پیشتاز این سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. در صورت حمله به نیروگاه‌ها و تأسیسات، این سرمایه‌گذاری‌ها نابود شده و فاجعه‌ای اقتصادی در منطقه رخ خواهد داد. قطعی‌های گسترده برق، پیامدهای اقتصادی فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. طبق گزارش وزارت انرژی آمریکا، قطعی برق سالانه در کشورهای در حال توسعه می‌تواند تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. اوکراین نمونه‌ای بارز از عواقب تخریب زیرساخت‌های انرژی است. از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، زیرساخت‌های انرژی اوکراین بارها مورد حمله قرار گرفته است. تا پایان سال ۲۰۲۴، خسارت‌های وارد شده به بخش انرژی اوکراین از ۱۱.۴ میلیارد دلار فراتر رفت و هزینه‌های بازسازی آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این حملات منجر به خاموشی‌های گسترده، توقف فعالیت صنایع و اختلال جدی در خدمات عمومی شده است. در ایران نیز، با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی به نیروگاه‌های حرارتی، هرگونه اختلال در تأمین سوخت یا آسیب به نیروگاه‌ها می‌تواند صنایع، بیمارستان‌ها، تأسیسات آب و فاضلاب و زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. \تهدید دونالد ترامپ برای بمباران نیروگاه‌های ایران، یک بازی با آتش است. شبکه برق ایران بسیار بزرگ و پراکنده است، به طوری که نابودی کامل آن از طریق حملات هوایی محدود، عملاً غیرممکن است. با این حال، چنین سناریویی نه تنها میلیاردها دلار سرمایه زیرساختی در منطقه را نابود می‌کند، بلکه اقتصاد جهانی را با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه می‌سازد. قیمت نفت و گاز به سطوحی می‌رسد که قبلاً هرگز مشاهده نشده بود و جهان با بزرگ‌ترین بحران انرژی در تاریخ مدرن روبه‌رو خواهد شد. این افزایش قیمت نفت، به نوبه خود، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم در سراسر جهان را به دنبال خواهد داشت. زمان آن رسیده که واشنگتن و تل‌آویو از تجربه اوکراین درس بگیرند و دریابند که بمباران زیرساخت‌های انرژی، نه تنها دشمن را از پای درنمی‌آورد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر کل جهان تحمیل می‌کند. در این میان، بزرگ‌ترین بازندگان، مردم عادی هستند که در تاریکی و رنج خواهند ماند. بنابراین، پیامدهای چنین تهدیداتی بسیار فراتر از مسائل نظامی و سیاسی است و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و زندگی مردم عادی دارد. ضروری است که تمامی طرف‌ها با درایت و مسئولیت‌پذیری به این موضوع نگاه کنند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و فاجعه‌های انسانی شود، پرهیز کنند





