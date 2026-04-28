بررسی علمی ادعای تاثیر بمباران رادارها بر بارندگی در ایران و رد تئوریهای توطئه در این زمینه. این مقاله به بررسی امکانات و محدودیتهای دستکاری آب و هوا میپردازد.
مهدی زارع در یادداشتی در روزنامه اعتماد به بررسی ادعای دستکاری آب و هوا از طریق بمباران رادار ها و تاثیر آن بر بارندگی در ایران پرداخته است.
این بحث پس از انتشار توییت سفارت ایران در افغانستان در مورد ارتباط بین بمباران رادارها و افزایش بارندگی، دوباره مطرح شد. زارع تاکید میکند که اگرچه اقدامات جنگی ممکن است به طور موقت دسترسی به آب را افزایش دهد، اما پایان پایدار خشکسالی نیازمند بارش مداوم فراتر از میانگین، تغذیه آبخوانها و احیای پوشش گیاهی است که در حال حاضر در ایران مشاهده نمیشود.
او به صراحت اعلام میکند که هیچ مدرک علمی معتبری مبنی بر تاثیر حملات به رادارهای دشمن بر بارندگی ایران وجود ندارد و این ادعا بر پایه تئوریهای توطئه استوار است. زارع توضیح میدهد که رادارهای نظامی برای تغییر الگوهای آب و هوایی طراحی نشدهاند و ادعاهای مربوط به سرقت ابرها یا دستکاری آب و هوا فاقد سند معتبر هستند. بارشهای اخیر نیز ناشی از عوامل طبیعی و جوی بوده و ربطی به درگیریهای نظامی ندارد.
او به تغییرات طبیعی در چرخههای آب و هوایی مانند ال نینو و لانینا اشاره میکند که میتوانند الگوی بارش را تغییر دهند. فناوریهای موجود مانند باروری ابرها تنها میتوانند در مقیاس محدود و محلی تاثیرگذار باشند و قادر به پایان دادن به خشکسالی در کل منطقه نیستند.
زارع همچنین به روشهای مختلفی که برای دستکاری آب و هوا پیشنهاد شدهاند، مانند تزریق آئروسلهای سولفات به استراتوسفر و قرار دادن آینههای فضایی، اشاره میکند و توضیح میدهد که این روشها هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند و عوارض جانبی خطرناکی دارند. او تاکید میکند که حتی بزرگترین سامانههای کاهش دی اکسید کربن نیز تنها بخش کوچکی از انتشار جهانی CO2 را حذف میکنند.
در نهایت، زارع ادعاهای مربوط به استفاده از سامانههایی مانند HAARP برای کنترل آب و هوا را نیز رد میکند و توضیح میدهد که این سامانهها برای مطالعه یونوسفر طراحی شدهاند و توان خروجی آنها بسیار کمتر از ایستگاههای رادیویی تجاری است. او نتیجه میگیرد که مهندسی آب و هوای محلی امکانپذیر است اما ضعیف و کم اثر است، در حالی که مهندسی آب و هوای جهانی در حال حاضر عملیاتی نیست و نیازمند فناوری و خرد بیشتری است
