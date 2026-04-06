در حالی که نهادهای اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا آماده می‌شوند، بحث‌هایی درباره احتمال تعویق این انتخابات مطرح شده است. استاندار تهران از آمادگی استان برای برگزاری انتخابات خبر داده و رئیس هیئت نظارت شوراها نیز از روند بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به اعتراض‌ها می‌گوید. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند شرایط خاص کشور ممکن است برگزاری انتخابات در زمان مقرر را با چالش‌هایی مواجه کند.

در آستانه انتخابات شورای شهر و روستا، بحث تعویق انتخابات مطرح شده است. با وجود آمادگی نهادهای اجرایی و نظارتی، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال به تاخیر افتادن انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضای سیاسی و شهری شکل گرفته است. تقویم رسمی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت را به عنوان زمان برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور تعیین کرده است، تاریخی که مسئولان از ماه‌ها قبل مقدمات اجرایی آن را آغاز کرده و در مراحل نهایی قرار دارند.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به پایان مراحل ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و اعلام فهرست نهایی داوطلبان تا ۲۶ اسفندماه، از حضور ۹۰۰۴ نفر در رقابت‌های شورای شهر تهران خبر داده است. از این تعداد، پس از انصراف ۱۶۵ نفر و عدم تأیید صلاحیت ۳۸۱ نفر، در نهایت ۸۴۵۸ نفر در ۴۷ حوزه شهری تأیید شده‌اند. وی با اشاره به رشد نسبی حضور زنان در این دوره، از حضور ۱۵۷۱ زن تأیید صلاحیت شده که بیش از ۱۷ درصد کل داوطلبان را تشکیل می‌دهند خبر داد. استاندار تهران همچنین از پیش‌بینی بیش از هفت هزار شعبه اخذ رأی در استان تهران خبر داد که حدود ۱۰ درصد از کل شعب کشور را شامل می‌شود و نقش تعیین‌کننده تهران در این انتخابات را برجسته کرد. معتمدیان با تأکید بر آمادگی ستاد انتخابات استان و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، بر مهیا بودن شرایط برای برگزاری انتخاباتی رقابتی تأکید کرد. وی تأیید صلاحیت بیش از ۹۴ درصد داوطلبان را نشانه‌ای از شکل‌گیری رقابتی گسترده دانست. محمدصالح جوکار، رئیس هیئت نظارت شوراها، جزئیات بیشتری از روندهای نظارتی و حقوقی انتخابات ارائه داد. او با اشاره به برگزاری سی‌وششمین نشست اعضای هیئت مرکزی نظارت، از بررسی دقیق پرونده‌های ارجاع‌شده از هیئت‌های عالی نظارت در استان‌ها خبر داد، پرونده‌هایی که عمدتاً به وضعیت صلاحیت داوطلبان و اعتراض‌های ثبت‌شده مربوط می‌شود. جوکار تأکید کرد هیئت مرکزی نظارت به همراه ستاد انتخابات وزارت کشور، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در زمان مقرر را دارد و تمامی فرایندهای قانونی در حال طی‌شدن است. وی اعلام کرد نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در روستاها و بخش‌ها به وزارت کشور اعلام و به داوطلبان ابلاغ شده است. جوکار به روند رسیدگی به اعتراض‌ها اشاره کرد و گفت داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده، به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را از طریق سامانه جامع انتخابات وزارت کشور یا به صورت حضوری در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ثبت کنند. پس از پایان این مهلت، هیئت‌های نظارت شهرستانی وارد عمل می‌شوند و حداکثر یک هفته فرصت دارند تا اعتراض‌ها را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کنند. رئیس هیئت مرکزی نظارت، تصمیم این هیئت‌های شهرستانی درباره داوطلبان روستاها و بخش‌ها را قطعی و نهایی دانست و بر پایان یافتن فرایند بررسی صلاحیت‌ها تأکید کرد. این تأکید بر «قطعیت» تصمیم‌ها، از نگاه ناظران، نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت چارچوب‌های حقوقی انتخابات در آستانه برگزاری آن است. جوکار همچنین با اشاره به هماهنگی میان نهادهای مختلف، از تعامل نزدیک میان هیئت‌های نظارت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مسئول خبر داد و این هماهنگی را یکی از عوامل کلیدی در برگزاری «انتخاباتی منظم و در موعد مقرر» دانست. این تصویر رسمی، روایتی از یک انتخابات آماده برگزاری در موعد مقرر ارائه می‌دهد؛ اما در لایه‌ای دیگر از فضای سیاسی و کارشناسی، نشانه‌هایی از تردید دیده می‌شود. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. این دیدگاه بر این فرض استوار است که انتخابات، به‌ویژه در سطح محلی، نیازمند حداقلی از ثبات، تمرکز مدیریتی و امکان مشارکت گسترده شهروندان است؛ مؤلفه‌هایی که در شرایط بحرانی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. در همین چارچوب گفته می‌شود تلاش‌هایی نیز برای طرح موضوع تعویق انتخابات صورت گرفته است؛ هرچند این تلاش‌ها تاکنون به تصمیم رسمی منجر نشده و همچنان در سطح گمانه‌زنی باقی مانده است. در مقابل، گروهی دیگر از تصمیم‌گیران و ناظران، بر ضرورت برگزاری انتخابات در زمان مقرر تأکید دارند. از نگاه آنها، استمرار فرایندهای قانونی در شرایط دشوار نشانه‌ای از ثبات ساختاری و کارکرد نهادهای حاکمیتی است. این گروه معتقدند تعویق انتخابات می‌تواند پیامدهایی برای مشروعیت نهادهای محلی و تداوم مدیریت شهری به همراه داشته باشد. در این میان، حضور رئیس‌جمهور در ستاد انتخابات در میانه شرایط بحرانی، از سوی برخی به‌ عنوان سیگنالی سیاسی تعبیر شده است؛ نشانه‌ای از اینکه دولت تمایل دارد روند برگزاری انتخابات بدون تغییر در زمان‌بندی ادامه یابد. این اقدام، به‌ویژه در فضای ابهام، از نظر برخی تحلیلگران تلاشی برای ارسال پیام «آمادگی و کنترل شرایط» تلقی می‌شود. با این حال، کارشناسان حوزه مدیریت شهری نگاه محتاطانه‌تری دارند. آنها تأکید می‌کنند کیفیت انتخابات فقط به برگزاری آن در موعد مقرر محدود نمی‌شود، بلکه به میزان مشارکت، سطح رقابت واقعی و امکان طرح مطالبات شهری نیز وابسته است. از این منظر، اگر شرایط کشور به‌گونه‌ای باشد که این مؤلفه‌ها تضعیف شود، تعویق کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود کیفیت فرایند دموکراتیک کمک کند. بحث و جدال بین موافقان و مخالفان تعویق انتخابات ادامه دارد، در حالی که زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شود





