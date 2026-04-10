آیا شانس توافق با آمریکا بیش از احتمال درگیری است؟

محمدصادق جوادی حصار در یادداشتی در روزنامه اعتماد، با تمرکز بر فضای کنونی میان ایران و ایالات متحده، به بررسی احتمال توافق یا درگیری نظامی پرداخته است. وی معتقد است که با وجود هیاهوی رسانه‌ای و اظهارات متناقض از سوی واشنگتن، احتمال درگیری نظامی بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. جوادی حصار بر این باور است که آمریکا در یک پارادوکس راهبردی گرفتار شده است که تنها راه خروج از آن، دیپلماسی است.

مقامات آمریکایی با تهدیدات لفظی و نمایش قدرت نظامی، بیش از آنکه آمادگی برای جنگ داشته باشند، در تلاش برای کسب امتیاز در میز مذاکره هستند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آمریکا همواره اهداف مشخصی را در قبال ایران دنبال کرده است، اما رسیدن به این اهداف لزوما به معنای جنگ نیست. عواملی که در گذشته باعث تشدید تنش‌ها می‌شد، امروزه یا تضعیف شده‌اند یا فوریت گذشته را ندارند. در گذشته، عواملی همچون ناتوانی آمریکا در کنترل ایران، نگرانی اسرائیل از توان موشکی ایران و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، فضای درگیری را تشدید می‌کردند، اما امروز این عوامل کمرنگ شده‌اند. ایران در شرایط کنونی، نه به‌دنبال تشدید تنش نظامی است و نه در پی ماجراجویی منطقه‌ای. اولویت ایران، حفظ هویت، منافع ملی و عناصر بازدارندگی است. ایران پیام روشنی را مخابره می‌کند: «نه از توان دفاعی عقب‌نشینی می‌کنیم، نه برنامه‌های راهبردی خود را معامله می‌کنیم، اما همزمان به‌دنبال درگیری هم نیستیم.» آمریکا در یک موقعیت متناقض قرار دارد. از یک‌سو با نمایش قدرت نظامی و افزایش حضور در منطقه، تلاش می‌کند فشار حداکثری را حفظ کند و از سوی دیگر، می‌داند که درگیری مستقیم با ایران، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و سنگینی به‌همراه خواهد داشت. این تناقض، آمریکا را در وضعیتی قرار داده که نه می‌تواند به‌راحتی عقب‌نشینی کند و نه توان و اراده ورود به جنگ را دارد. عقب‌نشینی بدون دستاورد، به معنای زیر سوال رفتن اعتبار آمریکا خواهد بود و ورود به درگیری، تضمینی برای کنترل و خروج کم‌هزینه از آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، دیپلماسی به منطقی‌ترین گزینه برای واشنگتن تبدیل شده است. آمریکا تلاش می‌کند از مسیر فشار روانی و رسانه‌ای، به توافقی دست یابد که آن را به‌عنوان «پیروزی دیپلماتیک» به افکار عمومی خود و متحدانش عرضه کند. جوادی حصار معتقد است که این وضعیت می‌تواند برای ایران نیز فرصت‌آفرین باشد، به‌شرط مدیریت صحیح فضای رسانه‌ای و روانی. اگر ایران نتواند روایت خود را به درستی منتقل کند و بر منطق گفت‌وگو مبتنی بر احترام متقابل تاکید نکند، شانس دستیابی به توافق معقول کاهش می‌یابد. یک توافق مطلوب، توافقی است که منافع دو طرف را به‌صورت منطقی تامین کند و برای سایر بازیگران، از جمله اروپا، قابل دفاع و پذیرش باشد. بسیاری از شرکای برجام، در سال‌های اخیر از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. در جمع‌بندی، جوادی حصار معتقد است که فضای کنونی بیش از آنکه به‌سمت درگیری نظامی برود، به‌سمت یک چانه‌زنی سخت و پیچیده دیپلماتیک پیش می‌رود. پارادوکس قدرت و فشار، آمریکا را به نقطه‌ای رسانده که راه‌حل نظامی پرهزینه و پرریسک است و توافق، تنها مسیر کم‌هزینه‌تر به‌نظر می‌رسد. برای ایران نیز، این مقطع می‌تواند همزمان «سخت» و «امیدآفرین» باشد؛ مقطعی که با عقلانیت، انسجام داخلی و مدیریت هوشمندانه روایت‌ها، می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار و قابل دفاع منتهی شود. این تحلیل، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط ایران و آمریکا در شرایط کنونی است و بر اهمیت دیپلماسی و مدیریت بحران تاکید دارد. نویسنده با اشاره به عوامل مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی، سعی دارد چشم‌اندازی واقع‌بینانه از وضعیت موجود ارائه دهد و احتمال وقوع درگیری نظامی را کم‌رنگ کند. او همچنین بر نقش مهم افکار عمومی و مدیریت روایت‌ها در دستیابی به توافق تاکید می‌کند. تحلیل جوادی حصار، با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به درک بهتر تحولات جاری در روابط ایران و آمریکا کمک کند. این تحلیل، حاوی نکات مهمی در خصوص منافع ملی، استراتژی‌های بازدارندگی و فرصت‌های دیپلماتیک است و می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران، تحلیلگران و فعالان سیاسی قرار گیرد. تاکید بر اهمیت عقلانیت، انسجام داخلی و مدیریت هوشمندانه روایت‌ها، نشان از درک عمیق نویسنده از پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل و ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه دارد. این تحلیل، تلاشی ارزشمند برای روشن‌سازی فضای پرالتهاب کنونی و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر واقعیت و منافع ملی است





