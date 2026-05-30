در این خبر، به بررسی امکان توافق بزرگ در تنگه هرمز و اساس احتمالی شکل‌گیری آن پرداخته می‌شود. همچنین، به بررسی عدم پیشرفت مذاکرات و مواضع دو طرف در موضوعات مختلف پرداخته می‌شود.

رسانه‌های غربی به نقل از منابع خود گزارش داده‌اند که آمریکا و ایران ممکن است به «توافقی اصولی» برای ازسرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز نزدیک شده باشند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفته بود که توافق ممکن است ظرف ۲۴ ساعت آینده حاصل شود، اما پس از آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست توافق با شتاب‌زدگی پیش نرود و مذاکرات طولانی‌تر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با بدبینی بیشتری سخن گفته‌اند. هم‌زمان، میانجیگران قطری در دوحه همچنان به رایزنی با ایران ادامه می‌دهند. در شرایط کنونی، چقدر احتمال دارد یک «توافق بزرگ» حاصل شود و چنین توافقی بر چه اساسی می‌تواند شکل بگیرد؟

اوکسانا چیژ، مجری پادکست «چه اتفاقی افتاد؟ » از بخش روسی بی‌بی‌سی، این پرسش‌ها را با روسلان سلیمانوف، شرق‌شناس و کارشناس «مرکز راهبردهای نوین اوراسیایی» مطرح کرده است





