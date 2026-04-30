آیا سپاه در حال تغییر نظام سیاسی ایران است؟

تحلیلی از نقش و آیندهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام سیاسی ایران، با بررسی دیدگاههای کارشناسان و تحولات اخیر.
آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن نظام سیاسی ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی- سیاسی است؟ این پرسش اصلی در تحلیلهای اخیر دربارهٔ آیندهٔ این نهاد قدرتمند مطرح شده است.
بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن وظیفهٔ اصلی سپاه است، اما دامنهٔ فعالیتهای این سازمان فراتر از این تعریف رفته و در عرصههای نظامی، اقتصادی و برونمرزی گسترش یافته است. از زمان ریاستجمهوری دونالد ترامپ، فعالیتهای سپاه زیر ذرهبین آمریکا قرار گرفته و با افزایش اعتراضهای داخلی، خواستار تحریم این نیرو از سوی کشورهای غربی شدهاند.
بحرین، عربستان سعودی و اتحادیهٔ اروپا پس از ایالات متحده، سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دادهاند. جنگ اسرائیل و کشته شدن فرماندهان سپاه، همراه با ابهامات پیرامون جانشینی رهبری و نقش مجتبی خامنهای، سپاه را وارد دوران جدیدی کرده است. مطرح شدن نام محمدباقر قالیباف و رقابت برای بقا، این سوال را ایجاد میکند که آیا سپاه به پایان خود نزدیک میشود یا سناریوهای دیگری در پیش است؟
تحلیلگران برجستهای مانند شهرزاد میرقلیخان، مدیر پیشین روابط بینالملل پرستیوی و بابک دربیکی، رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بررسی فراز و فرودهای سپاه و آیندهٔ آن پرداختهاند. میرقلیخان با استناد به ملاقاتهای خود با مجتبی خامنهای، ساختار حکومتی ایران را دیکتاتوری برنامهریزیشده با محوریت سپاه و سرویسهای امنیتی توصیف میکند. او کشته شدن قاسم سلیمانی را نقطه عطفی در حیات سپاه میداند که منجر به «جزیره-جزیره» شدن این سازمان شده است.
به گفتهٔ او، شاکلهٔ کنونی سپاه از گروههایی تشکیل شده که در فعالیتهای اقتصادی (از جمله قاچاق)، امنیتی و مرتبط با محمدباقر قالیباف فعال هستند. میرقلیخان به «هلدینگ یاس» به عنوان بازوی اصلی «بنیاد تعاون سپاه» اشاره کرده و از تلاشهای دو دههای قالیباف برای به رهبری رساندن مجتبی خامنهای میگوید. او معتقد است که آیندهٔ کشور به سلامتی و بازگشت احتمالی مجتبی خامنهای بستگی دارد؛ در غیر این صورت، کشور وارد دورهای از آشفتگی جدی خواهد شد.
بابک دربیکی، محمدباقر قالیباف را «مترجم توازن قدرت» در جمهوری اسلامی میداند و معتقد است که از سال ۱۳۸۴ پروژهای برای جابهجایی نخبگان سیاسی آغاز شده که در آن نیروهای امنیتی نقش پررنگی داشتهاند. او بر این باور است که نقش قالیباف محدود و کنترلشده بوده است تا در سطوح اجرایی امکان اثرگذاری داشته باشد. دربیکی و میرقلیخان هر دو بر موقتی و پروژه محور بودن نقش اجرایی قالیباف تأکید دارند و آن را ناشی از وضعیت نامنسجم سپاه میدانند.
با این حال، دربیکی معتقد است که تصویر چندپاره بودن سپاه نشانهٔ فروپاشی نیست، بلکه با روحیه و ساختار نامتقارن آن همخوانی دارد. میرقلیخان هشدار میدهد که در صورت فقدان مرکز کنترل، حذف فیزیکی بازیگران سیاسی و تشدید درگیریهای درونی دور از ذهن نیست.
دربیکی، الگوی «پاکستانیزه» شدن ایران را به دلیل تفاوت ساختاری سپاه و ارتش پاکستان چندان محتمل نمیداند و معتقد است که جمهوری اسلامی یا به سمت تداوم وضعیت چندمرکزی و رقابتی پیش خواهد رفت، یا برای بازسازی تمرکز در شرایط بحران تلاش خواهد کرد، و در غیر این صورت، به سمت فرسایشی تدریجی بدون فروپاشی ناگهانی حرکت خواهد کرد
سپاه پاسداران ایران مجتبی خامنهای محمدباقر قالیباف تحریم سازمان تروریستی نظام سیاسی