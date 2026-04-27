آیا ایران ویتنام جدید خواهد شد؟

تحلیل شباهت‌های استراتژی ایران در برابر آمریکا با استراتژی ویتنام شمالی در برابر ایالات متحده و بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این درگیری.

ایران هنوز به یک ویتنام دیگر تبدیل نشده است. هیچ نیروی زمینی آمریکا درگیر تلفات سنگین نیست، خبری مبنی بر شمار کشته‌های هفتگی منتشر نمی‌شود و اعتراضات گسترده ضد جنگ در خیابان‌های آمریکا دیده نمی‌شود.

در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، با اطمینان ادعا می‌کند که تنها چند ماه است در این درگیری حضور دارد و اگر او در قدرت بود، حتی در ویتنام نیز به سرعت پیروز می‌شد. با این حال، فشاری که تهران بر ترامپ وارد می‌کند، به طرز عجیبی یادآور چالش‌هایی است که لیندون جانسون را در ویتنام به زانو درآورد. این وضعیت به استراتژی هوشی‌مین، رهبر ویتنام شمالی، شباهت دارد.

تهران با اجتناب از مذاکرات سریع برای پایان جنگ و وادار کردن ترامپ به تمدید نامحدود آتش‌بس، که او چند روز پیش از آن امتناع می‌کرد، در حال دنبال کردن الگوی مشابهی است. تهران کنترل تنگه هرمز را حفظ کرده و حتی تقویت کرده است؛ در همین هفته چندین کشتی را توقیف کرده و از محاصره آمریکا عبور داده است. طبق گزارش شرکت ردیابی محموله «ورتکسا»، تا سه‌شنبه حدود ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از این محاصره عبور کرده‌اند.

مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در شهادت خود در کنگره اذعان کرد که ایران هنوز هزاران موشک و پهپاد انتحاری در اختیار دارد. شبکه CBS نیز گزارش داد که تا آغاز آتش‌بس در ۸ آوریل، حدود نیمی از ذخایر موشک‌های بالستیک و ۶۰ درصد از نیروی دریایی سپاه پاسداران سالم باقی مانده بود. این آمارها ادعای پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مبنی بر پیروزی تاریخی و قاطع در میدان نبرد را زیر سوال می‌برد.

اظهارات روزانه هگست درباره موفقیت در جنگ، یادآور رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع سابق آمریکا در دوران جنگ ویتنام، است که با ارائه آمار و ارقام گمراه‌کننده، ملت آمریکا را فریب می‌داد. هگست نیز با تاکید بر کمیت پیروزی نظامی واشنگتن، به تعداد موشک‌ها و کشتی‌های نابود شده اشاره می‌کند و به همین دلیل، کارکنان پنتاگون او را «مک‌نامارای احمق» می‌نامند.

همانطور که هنری کیسینجر در سال ۱۹۶۹ در مورد مذاکرات صلح پاریس نوشت، آمریکا یک جنگ نظامی را پیش برد، در حالی که حریفانش یک جنگ سیاسی را دنبال کردند. آمریکا به دنبال فرسایش فیزیکی بود، اما هدف حریفان، فرسودگی روانی آمریکا بود. ویتنامی‌ها قبل از اینکه آمریکایی‌ها به فرسایش کافی برسند، موفق شدند دشمن خود در واشنگتن را فرسوده کنند. اکنون نیز پویایی مشابهی در مورد ایران در حال شکل‌گیری است.

ایرانی‌ها با بستن تنگه هرمز، تلاش می‌کنند ترامپ را نه تنها از نظر سیاسی، بلکه از طریق یک حمله اقتصادی نیز فرسوده کنند، جنگی که می‌تواند به او و حزبش آسیب جدی بزند، به‌ویژه با توجه به نزدیکی انتخابات میان‌دوره‌ای. برایان وندمارک، مورخ آکادمی نیروی دریایی آمریکا، معتقد است که تهران ممکن است همان محاسبه‌ای را انجام دهد که هانوی انجام داد: اگر ضربات آمریکا را تحمل کنند و از مذاکره جدی خودداری کنند، حمایت عمومی در آمریکا از یک جنگ طولانی و بی‌نتیجه کاهش می‌یابد و فشار بر واشنگتن برای دادن امتیازات بیشتر در مذاکرات افزایش می‌یابد.

جنگ ویتنام هزینه‌های اقتصادی سنگینی را به جانسون تحمیل کرد و باعث بحران بودجه‌ای برای برنامه‌های «جامعه بزرگ» شد که در نهایت به تورم و شکست‌های انتخاباتی دموکرات‌ها منجر شد. فشار و اهرمی که ایرانی‌ها در اختیار دارند، بسیار گسترده‌تر و فوری‌تر از چیزی است که هوشی‌مین در اختیار داشت، زیرا بستن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان می‌شود و می‌تواند به یک رکود جهانی منجر شود.

با این حال، بازار سهام و دیگر شاخص‌ها همچنان قوی باقی مانده‌اند و ترامپ نیز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نمی‌دهد. او در مصاحبه‌ای با CNBC ادعا کرد که تنها چند ماه از این جنگ گذشته و اگر رئیس جمهور بود، جنگ در ویتنام و عراق را نیز به سرعت پیروز می‌شد. اما تا کنون، هیچ پیروزی مشخصی به دست نیامده است.

این یک اشتباه رایج برای قدرت‌های بزرگ است که وارد درگیری‌های طولانی با کشورهای کوچک‌تر می‌شوند، تجربه‌ای که آمریکا از جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر نیز دارد. در افغانستان، طالبان می‌گفتند: «شما ساعت دارید، اما ما زمان داریم.





