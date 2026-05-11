محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در دو سال گذشته شبکههای اجتماعی را پر کرده است و ویدئوهای تبلیغاتی برای تمرینات ورزشی و برنامههای تناسب اندام آنلاین بهطور فزایندهای رایج میشوند. بسیاری از آگهیهایی که بیبیسی به سازمان استانداردهای تبلیغاتی (ASA) در بریتانیا گزارش داده است، شخصیتهای ساختهشده با هوش مصنوعی را نشان میدهند که ادعا میکنند، خودشان این برنامههای تمرینی را دنبال کردهاند. این ویدئوها همچنین تغییراتی را نمایش میدهند که به گفته کارشناسان، از نظر علمی در چنین بازههای زمانی کوتاهی ناممکن است.
اگر از کاربران شبکههای اجتماعی باشید، احتمالا آنها را دیدهاید؛ ویدئوهای پر زرقوبرق بدنسازی که وعده میدهند هیکل شما را در عرض چند هفته بهکلی دگرگون میکنند.
این ویدئوها بدنهایی تراشیده و تصاویر خیرهکننده «قبل و بعد» نشان میدهند و ادعا میکنند که با دنبال کردن یک روتین ساده، میتوانید چندین سال جوانتر به نظر برسید. نتایج اغلب آنقدر خوب به نظر میرسند که باورکردنی نیستند و البته در بسیاری از موارد، واقعا هم نباید باورشان کرد. طبق تحقیقات بیبیسی، آگهیهای ورزشی گمراهکنندهای با استفاده از شخصیتهای ساختهشده توسط هوش مصنوعی در حال انتشار هستند که قوانین تبلیغات بریتانیا را نقض میکنند.
بسیاری از این آگهیها همچنین به وضوح اعلام نکرده بودند که افراد نمایشدادهشده واقعی نبودند
هوش مصنوعی ویدئوهای ورزشی آگهیهای ورزشی با هوش مصنوعی قوانین تبلیغات بریتانیا نقض قوانین تبلیغات بریتانیا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
نکات کلیدی برای پیشگیری از سکته مغزیبه گزارش شرق ، انجمن سکته مغزی آمریکا (ASA) که بخشی از انجمن قلب آمریکا (AHA) است، اخیراً دستورالعمل جدید خود برای پیشگیری از سکته مغزی اولیه منتشر کرده است.بهترین راه برای کاهش وقوع سکته مغزی و مرگ ناشی از آن پیشگیری از نخستین سکته مغزی است که به آن «پیشگیری اولیه» میگویند.
Read more »
پیشگیری از ۸۰ درصد سکتههای مغزی با چند توصیه بهداشتیانجمن سکته مغزی آمریکا (ASA) با صدور دستورالعملی جدید، از کادر درمان در این کشور خواسته است عوامل خطر سکته مغزی همچون فشار خون بالا، کلسترول بالا، قند خون بالا و چاقی را به صورت منظم بررسی و پایش کنند.
Read more »
پیشگیری آسان از سکته مغزی با چند نکته کلیدیانجمن سکته مغزی آمریکا (ASA) با صدور دستورالعملی جدید، از کادر درمان در این کشور خواسته است عوامل خطر سکته مغزی همچون فشار خون بالا، کلسترول بالا، قند خون بالا و چاقی را به صورت منظم بررسی و پایش کنند. سکته مغزی زمانی رخ میدهد که جریان خون به مغز مسدود شود یا یکی از رگهای خونی در مغز پاره شود و خون به بافت مغز نشت کند.
Read more »
پیشگیری از ۸۰ درصد سکتههای مغزی با چند توصیه بهداشتیانجمن سکته مغزی آمریکا (ASA) با صدور دستورالعملی جدید، از کادر درمان در این کشور خواسته است عوامل خطر سکته مغزی همچون فشار خون بالا، کلسترول بالا، قند خون بالا و چاقی را به صورت منظم بررسی و پایش کنند.
Read more »