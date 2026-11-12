آگهی فروش محمودی؛ واکنش پرسپولیس به انتقادات و درآمدهای بیرمنگام

باشگاه پرسپولیس پس از انتقادات امیرحسین محمودی آگهی فروش او را منتشر کرد. بررسی تاثیر انتقال جود بلینگام بر درآمد بیرمنگام و وضعیت زیدان و رونالدو.

باشگاه پرسپولیس در اقدامی بی‌سابقه در لیگ برتر ایران، آگهی فروش امیرحسین محمودی ، بازیکن ۱۹ ساله این تیم، را در روزنامه رسمی منتشر کرد. این تصمیم غیرمعمول در پی انتقادات علنی و تکرارشده این بازیکن از کادر فنی و مدیریت باشگاه اتخاذ شد که منجر به جدایی موقت او از تمرینات گردید. ماجرا از شکست پرسپولیس مقابل فجرسپاسی آغاز شد و با مصاحبه مطبرواتی محمودی اوج گرفت.

علت انتشار آگهی فروش در روزنامه

انتشار آگهی فروش توسط باشگاه پرسپولیس، واکنشی مستقیم به اظهارات امیرحسین محمودی در رسانه‌ها بود که طی آن او عملکرد مدیریت تیم را نقد کرد. محمودی که برخلاف سایر بازیکنان مقابل خبرنگاران حاضر شد، از نبود فرصت برای بازی در پرسپولیس شکایت کرد و حتی بابت عدم تمرین کافی از کادر فنی تیم ملی ایران عذرخواهی نمود. این اقدام او با واکنش تند مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، مواجه شد که در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن بازیکن جوان از تمرینات شد.

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اگرچه انتقاد علنی بازیکن از مسائل داخلی تیم توسط بسیاری غیرحرفه‌ای تلقی می‌شود، اما برخی کارشناران معتقدند واکنش باشگاه با انتشار آگهی فروش، تناسبی با شدت انتقادات ندارد. این اقدام باشگاه شائبه‌هایی را درباره اینکه آیا تصمیم‌گیری فنی بوده یا جنبه‌ای تنبیهی و تسویه حساب دارد، ایجاد کرده است.

درآمد کلان بیرمنگام از بلینگام‌ها

در حوزه فوتبال انگلیس، باشگاه بیرمنگام به لطف دو برادر بلینگام، یعنی جود بلینگام و جوب بلینگام، درآمدهای چشمگیری کسب کرده است. جود بلینگام که در سال ۲۰۱۹ و در سن ۱۶ سالگی به جوان‌ترین بازیکن تاریخ این باشگاه تبدیل شد، یک سال بعد با مبلغ اولیه ۲۰ میلیون پوند راهی بوروسیا دورتموند شد. انتقال او به رئال مادرید در سال ۲۰۲۳ نیز طبق گزارش‌ها، حداقل ۱۰ میلیون پوند دیگر برای باشگاه سابقش درآمد داشت. از سوی دیگر، جوب بلینگام پس از ۲۶ مسابقه برای بیرمنگام، در سال ۲۰۲۳ با مبلغ ۳ میلیون پوند به ساندرلند پیوست و انتقال بعدی او به دورتموند نیز ۴ میلیون پوند دیگر به درآمدهای بیرمنگام اضافه کرد.

به طوری که بیرمنگام طبق ارقام منتشرشده، دست‌کم ۳۷ میلیون پوند از انتقال مستقیم و بندهای فروش بعدی دو برادر بلینگام کسب درآمد داشته است. کریگ کورتنی، از پادکست هواداری تیلتون تاک، به بی‌بی‌سی اعلام کرد که می‌توان استدلال کرد هیچ‌یک از پیشرفت‌های اخیر باشگاه بدون این درآمدها امکان‌پذیر نبود. این باشگاه که ۱۵ سال از آخرین حضورش در لیگ برتر انگلیس می‌گذشت و حتی به سطح سوم سقوط کرد، اکنون پس از ۱۵ مسابقه در صدر جدول چمپیونشیپ قرار دارد.

برنامه‌های آینده بیرمنگام شامل ساخت یک ورزشگاه ۶۲ هزار نفری تا فصل ۳۱-۲۰۳۰ است. جود و جوب با وجود جدایی از این باشگاه، همچنان ارتباط نزدیکی با آن دارند. جود در ماه ژوئیه با پیراهن بیرمنگام برای تماشای بازی دوستانه مقابل بارسلونا به ورزشگاه سنت‌اندروز رفت و باشگاه نیز پیراهن شماره ۲۲ او را به نشانه قدردانی بایگانی کرده است. برادران بلینگام در آستانه ثبت رکوردی تاریخی در تیم ملی انگلیس هستند.

وضعیت زیدان و غیبت امباپه از تیم ملی

زیزو زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری از غیبت تعداد زیادی از بازیکنانش ابراز ناراحتی کرد اما تاکید نمود که باید خود را با شرایط وفق دهد. او امیدوار است کیلیان امباپه برای مسابقه یکشنبه در بوردو به تیم بازگردد. زیدان درباره وضعیت امباپه گفت که او فردا غایب خواهد بود زیرا کمی احساس درد کرده است و طبق روال همیشگی، هیچ ریسکی نمی‌شود کرد.

سرمربی فرانسه اضافه کرد که غایب‌های متعدد در ماه نوامبر و همزمان با لیگ قهرمانان اروپا امری عادی است. او گفت با وجود این شرایط، بازیکنانی داریم که می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند و تیمی رقابتی به میدان خواهد رفت. مهم‌ترین موضوع برای کادر فنی فرانسه، حفظ سلامت بازیکنان است.

زیدان همچنین درباره روزهای ابتدایی حضورش در یوونتوس گفت که اوایل خوب بازی نمی‌کرد و هواداران و رسانه‌ها او را دوست نداشتند. او خاطر نشان کرد که مارچلو لیپی به او تضمین داده بود که در یوونتوس بازی خواهد کرد و از نظر تاکتیکی چیزهای زیادی به او آموخت. زیدان در مورد بازی رفت فرانسه و ایتالیا در پاریس نیز گفت که عملکرد جانلوییجی دوناروما و دفاع خوب ایتالیایی‌ها برنامه‌های آن‌ها را به هم ریخت.

رونالدو و آغاز تولید سریال تلویزیونی

کریستیانو رونالدو، ستاره سابق تیم ملی پرتغال و باشگاه النصر، در پلتفرم اینستاگرام خبری هیجان‌انگیز را به اشتراک گذاشت. او با انتشار سه عکس، اعلام کرد که تولید نخستین سریال تلویزیونی خودش با عنوان "Day 1s" آغاز شده است. این خبر نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای و تجاری این بازیکن در سال‌های اخیر است.