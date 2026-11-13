گزارش ماهانهٔ آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد صادرات خلیج فارس بازار نفت را به مازاد عرضه رسانده و قیمت جهانی نفت به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

آژانس بین‌المللی انرژی ، نهادی مستقر در پاریس، روز جمعه ۲۲ آبان در گزارش ماهانهٔ خود اعلام کرد که عرضهٔ جهانی نفت در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۶ از میزان تقاضا فراتر خواهد رفت. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که افزایش صادرات کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در ماه اکتبر باعث شد بازار نفت برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند پارسال با مازاد عرضه روبه‌رو شود.

بر اساس این گزارش، محموله‌های نفتی خلیج فارس به ۱۸.۴ میلیون بشکه در روز رسیده‌اند، با این حال این رقم همچنان ۲۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی این تحول را در شرایطی ارزیابی کرده که نفتکش‌ها همچنان در معرض حمله قرار دارند و تلاش می‌کنند از تنگهٔ هرمز عبور کنند.

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مکانیسم بازگشت بازار نفت به تعادل

آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است بازار نفت نشانه‌های محتاطانه‌ای از بازگشت به تعادل نشان می‌دهد. به گفتهٔ این آژانس، عبور کشتی‌های بیشتر از تنگهٔ هرمز سبب شده که عرضهٔ کل نفت در ماه سپتامبر سه میلیون بشکه در روز و در ماه اکتبر ۲.۳ میلیون بشکه دیگر افزایش یابد.

تنگهٔ هرمز در ماه‌های نخست جنگی که ایالات متحده و اسرائیل آغاز کردند، عملاً توسط ایران بسته شده بود. کاهش تدریجی محدودیت‌های عبور، مسیر صادرات نفت از خلیج فارس را دوباره باز کرده و همین موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش عرضه در ماه‌های اخیر است.

در پی این افزایش عرضه، قیمت‌ها در هفته‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و قیمت جهانی نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی این کاهش قیمت را مستقیماً به افزایش تعداد کشتی‌هایی نسبت داده که توانسته‌اند از تنگهٔ هرمز عبور کنند.

موضع آژانس درباره تقاضا و بحران گازوئیل

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ در مجموع ۲.۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این آژانس دو دلیل برای این کاهش ذکر کرده است: قیمت همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از جنگ است و الکتریکی کردن و بهینه‌سازی مصرف سوخت در ناوگان خودروهای جهان سرعت گرفته است.

در مقابل، بازار فرآورده‌های نفتی با فشار متفاوتی روبه‌رو است. قیمت گازوئیل به‌ویژه در ماه اکتبر به ۱۸۰ دلار در هر بشکه رسید که حدود ۷۷ درصد بیش از آغاز جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی توضیح داده که ایران به پالایشگاه‌های کشورهای همسایهٔ حاشیهٔ خلیج فارس حمله کرده است؛ کشورهایی که ایران آن‌ها را متهم به کمک به آمریکا کرده است.

حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و دیگر تأسیسات انرژی روسیه نیز عرضهٔ گازوئیل به بازار جهانی را مختل کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده که تنگنای شدید در عرضهٔ فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوئیل، همچنان نگرانی اصلی بازار و مصرف‌کنندگان در سطحی وسیع است.

روایت سپاه پاسداران و تکذیب سنتکام

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در شرایطی منتشر شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته‌های اخیر تقریباً هر روز از انفجار یا وقوع حادثه برای نفتکش‌های عبوری از تنگهٔ هرمز خبر داده و مدعی شده است دلیل این حوادث برخورد آن‌ها با مین بوده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، اما بارها وقوع حوادث ناشی از برخورد با مین در تنگهٔ هرمز را تکذیب کرده است. بنابراین روایت‌های متضاد درباره علت حوادث دریایی همچنان بدون تأیید مستقل باقی مانده و آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود به این اختلاف اشاره‌ای نکرده است.

پیامدها برای مصرف‌کنندگان و تنگهٔ هرمز

کاهش قیمت نفت خام به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌تواند فشار هزینه را از بخش انرژی کم کند، اما قیمت گازوئیل با وجود این کاهش، هنوز در سطحی بسیار بالاتر از دوران پیش از جنگ قرار دارد. این شکاف میان نفت خام و فرآورده‌های نفتی، هزینهٔ حمل‌ونقل و تولید را برای خانوارها و تولیدکنندگان همچنان سنگین نگه می‌دارد.

امنیت عبور از تنگهٔ هرمز مهم‌ترین عامل تعیین‌کنندهٔ مسیر آینده بازار است. آژانس بین‌المللی انرژی بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ را در گزارش خود مطرح نکرده و تنها تداوم حملات به نفتکش‌ها را به‌عنوان مانعی پابرجا توصیف کرده است. گزارش بعدی ماهانهٔ این آژانس، ارزیابی تازه‌ای از میزان محموله‌های خلیج فارس و تغییرات تقاضا ارائه خواهد کرد.