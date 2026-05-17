آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات: سطح تشعشعات عادی استدود غلیظی پس از یک حمله پهپادی از منطقه صنعتی نفتی فجیره در امارات متحده عربی به هوا برخاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد امارات متحده عربی به این نهاد اطلاع داده است که سطح تشعشعات در نیروگاه هسته‌ای «براکه» همچنان در وضعیت عادی قرار دارد، و پس از حمله پهپادی که باعث آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق بیرون از نیروگاه شد، هیچ مصدومی گزارش نشده است. این نهاد ناظر هسته‌ای افزود: «آژانس وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و در تماس دائمی با مقام‌های امارات متحده عربی است و در صورت نیاز آماده ارائه کمک خواهد بود.»

