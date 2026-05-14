در فضای کاربرمحور مثل آپارات، دقیقا از چه چیزی صحبت میکنیم؟ آیا اصلا میتوان از آپارات شکایت کرد؟ اگر قرار باشد پلتفرمها بابت هر محتوایی، حتی مربوط به سالهای گذشته، با مسئولیتهای بسیار سنگین و غیرقابل پیشبینی مواجه شوند، عملا ادامه فعالیت برای بسیاری از سرویسهای بومی دشوار میشود. این پروندههای حقوقی و جریمههای مالی، اکوسیستم فناوری ایران را با چالشهای متعددی روبهرو میکند و ممکن است سالها بعد بابت محتوای تولیدشده توسط کاربران با خسارتهای بسیار سنگین مواجه شوند. در نهایت، بیشترین آسیب متوجه کاربران، تولیدکنندگان محتوا و کل اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد.
کشمکشهای صداوسیما و پلتفرمها پایان ندارد؛ نهاد تنظیمگری به نام ساترا تأسیس شد تا ناظر و تصمیمگیر محتوای تولیدشده توسط سکوهای شبکه نمایش خانگی باشد، اما کمکی به این فضا نکرد و سدی برای دیده شدن آثار و رقابت سالم ایجاد کرد.
یک کاربر حدود ۱۱ سال پیش در پلتفرم آپارات دقایقی از آثار تولیدشده در صداوسیما را بارگذاری کرده است و این کانال بعد از مدتی بسته و غیرفعال شد. حالا پس از بیش از یک دهه، صداوسیما به یاد دریافت غرامت افتاده و شکایتی علیه مدیرعامل آپارات تنظیم کرده است. در این میان، خلأ قانونی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال و فشارهای اینچنینی باعث نگرانی شدید فعالان این حوزه شده است.
برای بررسی این موضوع، با آرش سروری، برنامهساز و تهیهکننده برنامههای حوزه فناوری، نوآوری، استارتاپها و کسبوکارهای دیجیتال، به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه میخوانید
