گزارشی از تاثیرات ویرانگر درگیری‌های نظامی بر کودکان در خاورمیانه، با تمرکز بر داستان‌های میکائیل، قاسم و یاسمین.

در نخستین روزهای درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران ، میکائیل، کودکی معصوم، در حالی که آماده رفتن به مدرسه بود، ناگهان به سوی مادرش بازگشت و از او خواست تا در حال دست تکان دادن برایش عکسی بگیرد.

مادرش در برنامه «خاطرات خاورمیانه» از سرویس جهانی بی‌بی‌سی با اندوه فراوان گفت: «برگشتن و درخواست عکس یادگاری‌اش مرا متعجب کرد. در آن عکس برایم دست تکان می‌دهد، اما هرگز تصور نمی‌کردم این آخرین تصویر او باشد، خداحافظی ابدی. » متاسفانه، میکائیل در همان روز در حمله موشکی به دبستان شجره طیبه در شهر میناب جان باخت.

صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، اعلام کرد که او یکی از بیش از ۳۴۰ کودکی است که در نخستین ماه این درگیری‌ها کشته شده‌اند و هزاران کودک دیگر نیز زخمی شده‌اند. مادر میکائیل با قلبی شکسته خاطره شب قبل از شهادت فرزندش را بازگو کرد: «شب قبل برایش شام بردم و با اشتهای فراوانی خورد. گفت: 'مامان، غذایت مزه بهشت می‌دهد.

' این حرفش مرا بسیار شگفت‌زده کرد و قلبم فشرده شد. از او پرسیدم 'چرا این را می‌گویی؟

' چون تا به حال چنین حرفی نزده بود. » او افزود: «همیشه می‌گفت اسمش یعنی 'فرشته خدا'. می‌گفت هر کس آرزویی دارد به من بگوید تا از خدا برایش بخواهم. انگار خدا واقعا این کودک را دوست داشت و او را به سوی خود فراخواند.

» گزارش یونیسف به وضوح نشان می‌دهد که حملات بی‌وقفه در چندین کشور منطقه، زیرساخت‌های حیاتی برای کودکان را نابود کرده است؛ بیمارستان‌ها، مدارس و سیستم‌های آب و فاضلاب همگی آسیب دیده‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در سرزمین فلسطین، از جمله غزه و کرانه غربی، ۱۶ کودک فلسطینی کشته و بیش از ۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بحران آوارگی نیز ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است؛ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک در سراسر منطقه آواره شده‌اند، زیرا بمباران‌ها و دستورات تخلیه، جوامع محلی را به طور کامل خالی از سکنه کرده است. قاسم، یک پسر ۱۲ ساله لبنانی، در برنامه «خاطرات خاورمیانه» از سختی‌های سفر و جستجوی سرپناه برای خانواده‌اش پس از بمباران خانه‌شان گفت: «سفر بسیار سختی بود و خانواده‌ام با زحمت زیاد دنبال سرپناهی برای ما می‌گردند، چون خانه‌مان بمباران شد.

اما رنج ما همان‌جا تمام نشد. » او با صدایی لرزان افزود: «مادرم هنوز هر وقت صدای جنگنده‌ها را می‌شنود جیغ می‌زند. اگر هنگام بمباران نزدیک پنجره باشم، می‌دود و مرا دور می‌کند. من هم فرار می‌کنم و آرزو می‌کنم همه اینها خواب باشد.

قبلا دوست داشتم زود بزرگ شوم و مرد شوم، اما نه این‌گونه. » قاسم با توصیف ترس و وحشتی که در زندگی روزمره‌اش حاکم شده است، گفت: «شب‌ها وقتی صدای شدید گلوله‌باران را می‌شنوم، پیش مادرم می‌روم و کنار او می‌خوابم، چون می‌ترسم تنها بخوابم. مرا در آغوش می‌گیرد و می‌گوید نترس، اما لرزش دستش را حس می‌کنم و می‌دانم او هم ترسیده است.

» او حتی یاد گرفته است که با توجه به نوع هواپیمایی که از بالای سرشان می‌گذرد، نوع حمله را پیش‌بینی کند: «یاد گرفته‌ام از روی نوع هواپیمایی که از بالای سرمان می‌گذرد، نوع حمله‌ای را که انجام خواهد داد حدس بزنم. یاد گرفته‌ام در حالی که قلبم به شدت می‌تپد، این کار را انجام دهم. از زمانی که خانه‌مان را در حمله هوایی اسرائیل از دست دادیم، این را یاد گرفته‌ام. » او با حسرت از مدرسه گفت: «مدرسه‌؟

گاهی تعطیل است و گاهی می‌روم، اما می‌ترسم برنگردم یا برگردم و خانواده‌ام را پیدا نکنم. اصلا نمی‌توانم روی درس تمرکز کنم. » قاسم با اشتیاق از علاقه‌اش به فوتبال گفت، اما ترس از بمباران او را از ترک خانه باز می‌دارد. او با لحنی دردناک گفت: «فوتبال را خیلی دوست دارم، اما دیگر می‌ترسم برای بازی از خانه بیرون بروم.

ممکن است وقتی برگردم خانواده‌ام را پیدا نکنم. شاید وقتی بیرون بازی می‌کنم بمباران شوند، برای همین دیگر بیرون نمی‌روم. » او با آرزویی ساده و انسانی، بیان کرد: «می‌خواهیم در صلح زندگی کنیم و مثل هر کودک دیگری در جهان از کودکی‌مان لذت ببریم. من از سیاست چیز زیادی نمی‌دانم، اما خوب می‌فهمم ترس یعنی چه، صدای گریه یعنی چه و آژیر آمبولانس چه معنایی دارد.

» قاسم با تاکید بر آرزوی خود برای زندگی در صلح، گفت: «جنگ نمی‌خواهم. نمی‌خواهم این‌طور شجاع باشم. می‌خواهم کودکی باشم با تعطیلات، لباس نو و مدرسه. می‌خواهم از امتحان بترسم، نه از بمباران.

می‌خواهم فرق میوه‌ها را یاد بگیرم، نه هواپیماها را تا بفهمم کدام‌یک قرار است حمله کند. می‌خواهم زیر آفتاب دنبال هواپیماهای کاغذی بدوم، نه این‌که از هواپیماهای واقعی پنهان شوم. » گزارش یونیسف همچنین به وضعیت وخیم کودکان در نوار غزه اشاره می‌کند، جایی که بسیاری از خانواده‌ها هنوز در چادرهایی زندگی می‌کنند که با موش‌ها آلوده شده‌اند.

یاسمین، مادر جوانی که نوزادش مورد حمله موش قرار گرفته است، با بغض و اندوه فراوان گفت: «نوزادم هنوز یک ماهه نشده بود. شبی طوفانی و بارانی بود. باد آن‌قدر شدید می‌وزید که صدای موش‌های بزرگ را نشنیدیم. » او با توصیف لحظات وحشتناک حمله، گفت: «آنها وارد چادر شدند تا این‌که با فریادهای بچه‌ام از خواب پریدم.

چون چراغ نداشتیم، دنبال چراغ‌قوه گشتم و نور را روی صورتش انداختم. شوکه شدم، خون زیادی می‌آمد و صورتش غرق خون بود. جیغ می‌کشیدم تا شوهرم بیدار شد و موش‌ها را دید که فرار می‌کردند. آن وقت فهمیدیم بچه را گاز گرفته‌اند.

» یاسمین با اشاره به کمبود امکانات پزشکی در بیمارستان رنتیسی، افزود: «بلافاصله به بیمارستان رنتیسی رفتیم. پزشکان آنجا با بهت و حیرت ایستاده بودند و به دلیل نبود امکانات پزشکی، نمی‌دانستند چه کنند. در نهایت، تصمیم گرفتند او را در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری کنند و وضعیتش را زیر نظر بگیرند تا اینکه با یک معجزه، خدا او را به ما بخشید.

» او با حسرت و ناامیدی، گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم نوزادم فقط به این دلیل در چنین خطری باشد که ما در چادری پاره و فرسوده زندگی می‌کنیم؛ چادری که دیگر قابل تعمیر هم نیست. ناچاریم میان آوار خانه‌ها، در محیطی کاملا غیرانسانی زندگی کنیم؛ محیطی که به دلیل محاصره شدن با زباله و آلودگی از هر سو، جولانگاه حیوانات موذی شده است.





