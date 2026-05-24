این رقابت‌ها با ثبت یک اتفاق تاریخی برای ژیمناستیک ایران همراه شدند. با پیروزی تیم یلداحسن‌شوکتی و شقایقچارغیدر بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان، نخستین مدال رسمی بین‌المللی بانوان ژیمناست ایران پس از انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ، رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ کنگ امروز ادامه یافت و با ثبت یک اتفاق تاریخی برای ژیمناستیک ایران همراه شد.

در رقابت‌های ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان، تیم یلدا حسن‌شوکتی و شقایق چراغی عنوان نایب‌قهرمانی آسیا و مدال نقره این مسابقات را به دست آورد تا نخستین مدال رسمی بین‌المللی بانوان ژیمناست ایران پس از انقلاب اسلامی به ثبت برسد. این موفقیت در حالی رقم خورد که مسابقات قهرمانی آسیا، نخستین حضور رسمی بانوان ژیمناست کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی پس از انقلاب محسوب می‌شود.

در بخش انفرادی بزرگسالان نیز یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی در جایگاه‌های چهارم و پنجم آسیا قرار گرفتند و نمایش قابل توجهی ارائه کردند. در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان پسران، آریا اخوان و عماد بالانژاد مدال برنز آسیا را از آن خود کردند. هم‌چنین در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان مردان، آریا مام‌عبدullah و سجاد کارگر در رتبه چهارم آسیا ایستادند.

در رقابت‌های انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۶سال نیز عماد بالانژاد چهارم آسیا شد و آریا اخوان در جایگاه ششم قرار گرفت. پیش از این نیز پادرا باژرنگ در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال عنوان پنجم آسیا را کسب کرده بود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فدراسیون ژیمناستیک ترامپولین قهرمانی آسیا هنگ کنگ جدیدترین موفقیت بانوان ژیمناست ایران نور Histórico De La Gimnástica Femenina اولین مدال بین‌المللی بانوان پس از انقلاب اولین حضور بانوان در مسابقات بین‌المللی پس از

United States Latest News, United States Headlines