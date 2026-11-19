ورود شرکت آنتروپیک به بورس نزدک با ارزش‌گذاری ۱/۷۶ تریلیون دلار، آزمون حیاتی برای صنعت هوش مصنوعی است. بررسی نوسانات سهام، نظرات کارشناسان و آینده شرکت سازنده کلود.

شرکت فناوری " آنتروپیک" پس از شروع معاملات سهام خود در بورس نزدک نیویورک، به یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های سهامی عام جهان تبدیل شد. ارزش‌گذاری این شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی به حدود ۱/۷۶ تریلیون دلار رسید و ورود آن در روز پنج‌شنبه به عنوان آزمونی حیاتی برای کل این صنعت محسوب می‌شد.

جزئیات معامله و نوسانات قیمت سهام

قیمت سهام "آنتروپیک" که نشان‌دهنده شور و اشتیاق فراوان پیرامون هوش مصنوعی است، از نرخ تعیین‌شده‌ی ۸۳ دلار به ازای هر سهم فراتر رفت. در همان ساعات نخست معاملات، قیمت هر سهم بلافاصله تا ۱۱۱/۵ دلار بالا رفت و ارزش بازار شرکت را به نزدیک ۲ تریلیون دلار رساند، اما پیش از پایان روز کاهش یافت و به ۹۷ دلار رسید.

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برخی سرمایه‌گذاران معتقد بودند که عرضه اولیه "آنتروپیک" موفقیت‌آمیز بوده است، چرا که قیمت سهام در طول روز حدود ۱۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که عملکرد کلی بازار فناوری به آن خوبی نبود و شاخص ترکیبی نزدک با کاهشی نزدیک به ۲/۳ درصد به کار خود پایان داد.

واکنش‌های کارشناسان و مقایسه با رقبا

ریچارد ویتل، اقتصاددان دانشگاه سالفورد، نسبت به شکل‌گیری یک "حباب مالی" هشدار داد و گفت: "حباب‌ها در روز انجام بزرگ‌ترین معامله نمی‌ترکند؛ بلکه زمانی می‌ترکند که چشم‌انداز مثبت آینده، مورد تردید قرار گیرد."

بن بارینجر، مدیر بخش تحقیقات فناوری در شرکت "کوئیلتر چویوت"، معتقد است که آنتروپیک به عنوان نخستین شرکتی که تمام‌وکمال بر پایه هوش مصنوعی بنا شده و وارد بازار سهام می‌شود، به‌احتمال‌زیاد در آینده شاهد نوسانات قابل‌توجهی در قیمت سهام خود خواهد بود. بارینجر با اشاره به اوایل امسال برای شرکت "اسپیس‌ایکس" می‌گوید که آن "شور و هیجان اولیه" به‌تدریج فروکش خواهد کرد.

سهام شرکت "اسپیس‌ایکس"، به رهبری ایلان ماسک، در نخستین روز عرضه حدود ۱۰ درصد جهش کرد و ارزش‌گذاری این شرکت را به رقم بی‌سابقه ۲/۲ تریلیون دلار رساند. اما ظرف یک ماه، قیمت سهام اسپیس‌ایکس به کمتر از قیمت روز عرضه اولیه رسید و پس از آن نیز عمدتاً به روند نزولی خود ادامه داد.

آینده تجاری و تأثیرات اقتصادی

توسعه زیرساخت‌ها در عصر کنونی هوش مصنوعی، یکی از پرهزینه‌ترین اقدامات در تاریخ فناوری محسوب می‌شود؛ به‌طوری که تنها در سال گذشته، بیش از یک تریلیون دلار توسط تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های بزرگ فناوری هزینه شده است. این پدیده نشان‌دهنده شیوه جدیدی در به‌کارگیری رایانه‌هاست که به رشد سریع شرکت "آنتروپیک" منجر شده است.

"نیل ویلسون"، استراتژیست سرمایه‌گذاری در شعبه بریتانیای کارگزاری ساکسو می‌گوید: "هیچ همتای مشخصی وجود ندارد که بتوان آنتروپیک را با آن مقایسه کرد." بنابراین، وقتی سرمایه‌گذاران خرد و حتی پژوهشگران و سرمایه‌گذاران صندوق‌های بزرگ مالی از خود می‌پرسند که آیا آنتروپیک واقعاً ۱/۵ تریلیون دلار (یا حتی بیشتر) ارزش دارد، پاسخ‌های چندانی برای این پرسش نخواهند یافت.

احتمالاً عوامل چندی بر موفقیت این شرکت در بازار سهام طی کوتاه‌مدت تأثیرگذار خواهند بود. یکی از این موارد، چشم‌انداز قوانین جدید حاکم بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است. در ایالات متحده، جایی که شرکت آنتروپیک مستقر است، دموکرات‌ها تا سال ۲۰۲۷ در مناصب قدرت بسیار بیشتری قرار خواهند گرفت و چندین سیاستمدار پیش از این گفته بودند که به دنبال اطمینان از ایمن بودن ابزارهای هوش مصنوعی و نصب برخی محافظ‌ها خواهند بود.

بر اساس سندی که در تاریخ ۱۰ نوامبر به کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورک ارائه شده است، هم‌بنیان‌گذاران این شرکت، شامل داریو و دانیلا آمودی، تام براون، جک کلارک، جرد کاپلان، سم مک‌کندلیش و کریس اولا، هر کدام صاحب حدود ۲۴۰ تا ۲۴۴ میلیون سهم از این شرکت هستند. با توجه به قیمت پایانی امروز، یعنی ۹۷/۱۷ دلار برای هر سهم، ارزش سهام هر یک از این بنیان‌گذاران بین ۲۳/۳ میلیارد دلار تا ۲۳/۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.