آنتروپیک قطع دسترسی به دو مدل پیشرفته هوش مصنوعی خود در آمریکا

شرکت آنتروپیک، سازنده دستیار هوش مصنوعی «کلود» (Claude)، به دنبال دریافت یک دستور کنترل صادرات از دولت آمریکا، دسترسی به دو مدل پیشرفته خود، «فِیبل ۵» (Fable 5) و «مایتوس ۵» (Mythos 5)، را برای همه کاربران قطع کرده است. این دستور با استناد به «اختیارات امنیت ملی» صادر شده و دسترسی هر «تبعه خارجی» را، چه داخل و چه خارج از خاک آمریکا و حتی کارکنان خارجی‌تبار خود آنتروپیک، ممنوع می‌کند.

دستور کنترل صادرات با استناد به نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی، دسترسی «اتباع خارجی» را، چه داخل و چه خارج از آمریکا، ممنوع کرده است.

شرکت آنتروپیک، سازنده دستیار هوش مصنوعی «کلود» (Claude)، روز جمعه ۲۲ خرداد اعلام کرد به دنبال دریافت یک دستور کنترل صادرات از دولت آمریکا، دسترسی به دو مدل پیشرفته خود، «فِیبل ۵» (Fable 5) و «مایتوس ۵» (Mythos 5)، را برای همه کاربران قطع کرده است. این دستور با استناد به «اختیارات امنیت ملی» صادر شده و دسترسی هر «تبعه خارجی» را، چه داخل و چه خارج از خاک آمریکا و حتی کارکنان خارجی‌تبار خود آنتروپیک، ممنوع می‌کند





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Anthropik Claude AI Export Control Security US Government Iran Oil UAE Tension Peace

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