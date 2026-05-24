عضو کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس محمدرضا احمدی میگوید که هیچ مصاحبهای درباره مجازی شدن امتحانات نهایی انجام ندادهام. آموزشوپرورش هم اعلام کرده است که امتحانات نهایی به هیچ عنوان مجازی برگزار نمیشود. با توجه به تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور، امتحانات نهایی الزاماً باید حضوری و به صورت هماهنگ کشوری برگزار شود که آموزشوپرورش اعلام کرده است، حداقل ۱۵ روز بعد از ایجاد شرایط امن و پایدار در کشور، این امتحانات را برگزار میکند.
خبر برگزاری امتحانات نهایی به شکل مجازی از روز گذشته به نقل از یک نماینده مجلس در فضای مجازی منتشر شده است و حالا آموزشوپرورش میگوید که صحت ندارد.
بر اساس اعلام قبلی آموزشوپرورش، در صورتی که شرایط کشور تا پایان تیر تغییر نکرده باشد، امتحانات پایان سال پایههای یازدهم و دوازدهم را برای فارغالتحصیلی از پایهها برگزار میکند و امتحانات نهایی به قوت خود به شکل حضوری باقی خواهد ماند
