دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۶۰ نهاد پلیسی را در برنامه آموزشی ویژهای برای شناسایی، رهگیری و خنثیسازی پهپادهای غیرمجاز در اطراف استادیومهای جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت داد؛ در این برنامه از فناوریهای پیشرفته نظیر اختلال الکترونیک و فرود اجباری استفاده میشود و نقض قوانین هوایی میتواند به پیگرد کیفری منجر شود.
با نزدیک شدن به تاریخ شروع جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که در خاک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، مقامات امنیت ی ایالات متحده برنامهای گسترده برای مقابله با تهدیدهای هوایی ، بهویژه پهپادهای غیرمجاز، تدوین کردهاند.
بیش از شصت نهاد پلیسی محلی، ایالتی و منطقهای در شهرهای میزبانی، دورههای آموزش ویژهای را تحت نظارت فدرال دیدهاند تا بتوانند پهپادهای مشکوک را شناسایی، رهگیری و در صورت لزوم در امان بگیرند. این دورهها برای اولین بار در چنین مقیاسی اجرا شده و هدف آن نه تنها شناسایی وسایل پروازی است بلکه توانمندی تشخیص بین کاربری عادی و تهدید بالقوه را نیز در اختیار نیروهای انتظامی میگذارد.
به گزارش شبکه خبری NBC News، مأمور FBI مایک تورفی، مسئول برنامه آموزش ضدپهپادی، تاکید کرد که فضای هوایی آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری شلوغ شده و فناوریهای پیشرفتهای مانند سامانههای اختلال الکترونیک، مهار سیگنال و حتی فرود اجباری در اختیار تیمهای امنیتی قرار گرفته است. در یکی از تمرینهای عملی که توسط NBC ضبط شد، افسران FBI نحوه شناسایی یک پهپاد متخلف را نشان دادند؛ پس از تشخیص نقض منطقه پرواز ممنوع، پیام صوتی کوتاهی به اپراتور ارسال شد که او را به فرود اضطراری و انتظار برای تماس نیروهای انتظامی وا میدعید.
این پیام بهصراحت اعلام میکرد: اینجا FBI است و شما در منطقه ممنوع پرواز کردهاید؛ فوراً پهپاد خود را پایین بیاورید. این نوع فعالیتها برای مقامات امنیتی علامت هشداردهندهای است که با استفاده از دوربینهای نظارتی، رادارهای پیشرفته و سامانههای شناسایی صوتی، به سرعت میتوانند موقعیت، مسیر و شناسنامه اپراتور را استخراج کنند
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